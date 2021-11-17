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公托幼師遭爆打包營養午餐　竟叫學童「撿掉落地上飯菜吃」報復

▲前科累累！公托惡師被爆打包午餐竟不爽整小孩　神隱請有薪長假到明年。（圖／翻攝網路）

▲前科累累！公托惡師被爆打包午餐竟不爽惡整小孩，神隱請有薪長假到明年。（圖／翻攝網路）

記者游瓊華／台中報導

離譜教師！台中市僑仁國小附設幼兒園一名教師胡迪蘭因不滿遭投訴，常打包學校營養午餐回家，竟在幫小朋友打飯菜時，刻意將飯菜盛過量，或是叫孩子撿掉落地上飯菜來吃。據悉，該名老師因投訴不斷，已轉過6次學校。台中市教育局表示，胡師已請長病假至明年一月，但仍請學校調查小組依法調查，若查證屬實將送教評會審議，最重將解聘並通報為全國不適任教育人員、取消其教師資格。

▲前科累累！公托惡師被爆打包午餐竟不爽整小孩　神隱請有薪長假到明年。（圖／翻攝網路）

▲▼人本文教基金會透露，該師前科累累，下圖為其所任教之公托。（圖／翻攝網路）

▲前科累累！公托惡師被爆打包午餐竟不爽整小孩　神隱請有薪長假到明年。（圖／翻攝網路）

胡迪蘭是國立師大人類發展與家庭學系碩士，曾任職多所公托。人本文教基金會透露，該師前科累累，包括打包營養午餐、不打掃教室叫小朋友自己做清消、上課滑手機等，等到家長投訴後，再請有薪病假，已經是慣犯，「她以病假名義請假，薪水照領，學校還要另外花錢找代課老師」，真的可惡至極，教育局應該解聘該師。

▲前科累累！公托惡師被爆打包午餐竟不爽整小孩　神隱請有薪長假到明年。（圖／翻攝網路）

▲胡師曾經不當管教致小孩受傷，最後雙方和解。（圖／人本提供）

人本表示，先前胡師就曾遭投訴，任教南屯區黎明國小附幼時，因不滿一對雙胞胎女童午睡時說話，竟在女童躺在地板上睡覺時，踩住一人腳踝導致擦挫傷、還把另一女還推向牆壁，家長不滿向校方、人本申訴後，胡師坦承自己行為不對，雙方和解。

▲前科累累！公托惡師被爆打包午餐竟不爽整小孩　神隱請有薪長假到明年。（圖／翻攝網路）

台中市教育局表示，11月8日接獲家長陳情，胡師疑有強逼幼生裝滿飯菜、班級經營及輔導幼生行為不當等情事，教育局已於11月10日前往學校查訪，該師目前向學校請假，暫停入園服務，市府也已函請學校查察。

教育局指出，校方已經在11月15日召開校園事件處理會議審議，並進行調查及輔導，胡師目前雖已請長病假至明年一月，但若確有相關違失，將依教師法及教保服務人員條例等相關規定裁處，最重將解聘並通報為全國不適任教育人員，保障幼生權益。

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