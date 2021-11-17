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打敗愛滋有望！阿根廷病婦「靠免疫系統」奇蹟自愈　醫學史上第2人

▲▼愛滋病。（圖／CFP）

▲阿根廷一名愛滋病患者居然靠著自身的免疫系統消除了HIV病毒。此為示意圖，下同。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

阿根廷一名30歲女子在沒有接受常規治療的情況下，竟靠著自身免疫系統戰勝了愛滋病（HIV），是有紀錄以來第二位「身體可自行消除病毒」的愛滋病人。專家指出，相關病例為全球3770萬名HIV感染者燃起希望，而學者們也希望能藉此找到治療HIV的良方。

綜合CNN等美媒報導，科學家15日發布在《內科醫學年鑑》上的研究指出，這名女子來自阿根廷的埃斯佩蘭薩（Esperanza）鎮，她自2013年確診感染HIV後，一直都沒有接受阻止病毒複製的「抗愛滋病毒治療」（ART）。

然而，科學家在2017年至2020年間，未從女子的血液樣本中找到HIV病毒的蹤迹，而且她在2020年3月誕下健康寶寶後，胎盤組織細胞也找不到任何完整的HIV病毒基因序列，顯示這名女子可能是一名罕見的病毒「精英控制者」（elite controllers）。

▲▼愛滋病。（圖／CFP）

參與研究的美國病毒免疫學家于旭（Xu Yu）與阿根廷內科科學家勞費爾（Natalia Laufer）指出，此前只有一名67歲女性韋倫伯格（Loreen Willenberg）達成了這項成就，因此研究人員認為，相關發現增加了一種可能性，即在極少數情況下，人體的免疫系統可能可以做到「清除式治癒」（sterilizing cure），即消除可自我複製的病毒。

研究人員使用這名婦女的居住地，將她命名為「埃斯佩蘭薩病人」（Esperanza patient），取esperanza在西班牙語中帶「希望」的吉祥寓意，傳遞找到治愈HIV感染方法的希望。未參加本次研究的加州大學舊金山分校科學家迪克斯（Steven Deeks）推測，上述2位「可自愈」的HIV病人應該是擁有異常強大的T細胞，導致她們的免疫系統有能力清除HIV病毒，而不會產生負面的長期後果。

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