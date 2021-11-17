　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐洲疫情反彈　未打疫苗者「被下禁足令」這1國只剩20重症床位

▲▼奧地利對未接種者實施居家禁足令，警察在街上巡邏，抽查民眾是否已接種疫苗。（圖／路透）

▲奧地利對未接種者實施居家禁足令，警察在街上巡邏，抽查民眾是否已接種疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

歐洲新冠疫情再起，多國政府高層逐步祭出更嚴厲的防疫措施，尤其是針對未接種疫苗者將採取與社會隔離的封鎖政策。例如，德國首都柏林15日起要求進入餐廳、電影院等休閒娛樂場所的民眾須有接種或康復證明，推動類似政策的還有奧地利、斯洛伐克等。

▲▼保加利亞10月疫情再起，由於疫苗接種率不高，醫院人滿為患。（圖／路透）

▲保加利亞10月疫情再起，由於疫苗接種率不高，醫院人滿為患。（圖／路透）

綜合美聯社、CNN等報導，中歐國家斯洛伐克最近出現創紀錄的單日6500例確診，醫療量能已達崩潰邊緣。衛生部16日透露目前只有僅剩20個床位配備有呼吸機。總理黑格爾（Eduard Heger）表示，由於醫院人滿為患、情況危急，自18日起將實施為期3周的防疫新措施，未接種疫苗者將不得出入非必需品商家、健身房、游泳池、飯店或大型集會活動，工作場所也將制定相關篩檢規則。

西南鄰國奧地利是歐盟27國中的首例，早在15日就針對數百萬名未接種疫苗者祭出「居家禁足令」，嚴令除工作、採買必需品外不得離家，警察可隨機抽查並開罰，而未接種人數佔該國3分之1以上人口。總理查倫柏（Alexander Schallenberg）表示，奧地利疫苗接種率「低得可恥」，迄今尚未施打疫苗者將不得不經歷2020年封鎖時期的痛苦。

▲▼法國學生回歸校園，使用唾液進行病毒篩檢。（圖／路透）

▲法國學生回歸校園，使用唾液進行病毒篩檢。（圖／路透）

報導稱，德國7日平均確診已逐漸逼近每天4萬人，是疫情爆發以來的最高數字，很可能是下一個對未接種者採取嚴格規定的國家，且首都柏林已在15日要求進出酒吧、餐廳、電影院等娛樂場所的民眾攜帶接種或染疫康復證明。新執政聯盟在議會提出新的防疫方案，包含要求公車、鐵路等大眾運輸檢查所有乘客的接種/康復證明，這些規定實際上相當於是對未接種者實施全國性封鎖。

另外，英國首相強生15日幾乎肯定地表示，將盡快考慮進行第3劑加強劑疫苗接種。病例緩慢上升中的法國已推動特定族群接種第3劑疫苗，並對未接種疫苗的旅客實施更嚴格的入境規定。希臘本月多次突破確診新高，醫療量能日益吃緊，當局曾於7月強制要求醫護人員接種，但抗議者認為這項措施反而導致人力的缺口，公衛醫療人員15日走上街頭，針對薪資與工作環境、條件等發起抗議示威。荷蘭則正在實施3周的局部封鎖令。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►什麼！愛馬仕打折了

ET快訊
疫苗穩定到貨！　BNT、莫德納4週以上就可打第二劑
連千毅「被揭真實月收入」首發聲！　認了娜美妻給零用錢
快訊／混打開放意願登記！　限定6小時
快訊／本土+0　今新增5例境外移入
LIVE／「第15輪混打」拍板　指揮中心最新說明
菜農哭慘了！　11公嬤相揪砍光2.5萬顆高麗菜
冷氣團「從北極圈來的」！　鄭明典：2股冷空氣接力襲台
LINE用起來卡卡、無法顯示圖片　官方曝4招解決異常
快訊／行車糾紛釀血案　男遭砍血流滿地
全國750萬學生個資遭駭！身分證號、父母職業、住址、電話被轉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

1800億這樣用！世糧署公開「飢荒援助計劃」　再點名馬斯克快捐錢

染愛滋不治療康復！ 她靠「免疫系統」消滅HIV病毒　還產下健康寶寶

剛起飛就墜機！父女受困偏僻森林　「靠iPad這功能」奇蹟獲救

6歲女童染多種性病　竟是媽媽害的！2男認了性侵「最重關到死」

南韓單日暴增逾3000例！與病毒共存才半個月　重症創新高

愛子公主成年禮借姑姑「二手皇冠」！替皇室省2800萬　創150年首例

女大生約砲高帥壯男遇害　生日前一天「身體被折半」藏屍行李箱

看拜登親口說「不鼓勵獨立」　對台立場頻頻口誤！幕僚狂善後

歐洲疫情反彈　未打疫苗者「被下禁足令」這1國只剩20重症床位

受虐少女淪「寄養爸」洩慾工具！家暴獲安置　反遭性虐蹂躪

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

1800億這樣用！世糧署公開「飢荒援助計劃」　再點名馬斯克快捐錢

染愛滋不治療康復！ 她靠「免疫系統」消滅HIV病毒　還產下健康寶寶

剛起飛就墜機！父女受困偏僻森林　「靠iPad這功能」奇蹟獲救

6歲女童染多種性病　竟是媽媽害的！2男認了性侵「最重關到死」

南韓單日暴增逾3000例！與病毒共存才半個月　重症創新高

愛子公主成年禮借姑姑「二手皇冠」！替皇室省2800萬　創150年首例

女大生約砲高帥壯男遇害　生日前一天「身體被折半」藏屍行李箱

看拜登親口說「不鼓勵獨立」　對台立場頻頻口誤！幕僚狂善後

歐洲疫情反彈　未打疫苗者「被下禁足令」這1國只剩20重症床位

受虐少女淪「寄養爸」洩慾工具！家暴獲安置　反遭性虐蹂躪

許勝雄獨子許介立遭爆認逾6千張庫藏股　金寶澄清：非事實

疫苗穩定到貨！指揮中心：BNT、莫德納4週以上就可打第二劑

本土劇女星被入戲阿姨大喊：妳真愛就是他！傅子純變「大豪哥」暖守護

城中城「1個月後消失」今公告變危樓　高市府砸1億強拆建公園

快訊／混打來了！明限定6小時登記　首劑AZ族可選莫德納、BNT

24H「四免」網路投保意外險！　保險業推1日銅板價

交往五個月懷孕「對方家長逼拿掉」　她哭：以為警察比較有責任感

連千毅「被揭真實月收入」首發聲！認了娜美妻給零用錢：小康家庭

快訊／本土再+0！今新增5例境外移入　來自立陶宛、印尼、印度

潘朵拉紅酒欠稅4億多　催討5年拒繳！董事長林金順被管收

以為他睡著了！媽放慢動作拿衣服　回頭驚見兒子「坐起微笑」秒嚇瘋

國際熱門新聞

女大生撞見母弟亂倫　當晚慘遭性侵

豪乳翹臀「真人娜美」側身鑽縫辣爆

熱吻鬍子男　她下巴潰爛一大片

賣血集團徵青年打工！5人血被抽乾慘死

樂透工程師自肥撈6.8億獎金判25年　反告法院自稱無辜

棕熊闖進小7　店員慘叫40秒影片曝

健身男緊盯人妻「渾圓形狀」被嗆1句話秒認了

厄瓜多總統：黑手黨在血洗奪權

拜習會後　華郵：美將宣布抵制北京冬奧

女中士爆偷窺男同袍　辯：想確認有沒好好洗澡

每6小時失憶一次　他每天重新愛上她

快訊／白宮：拜登支持基於台灣關係法的「一中政策」

輝瑞允許生產「新冠口服學名藥」供95國　中國被排除

拜登：美關切非和平手段改變台灣未來

更多熱門

相關新聞

高端是加打？柯文哲笑回：0＋N＝N

高端是加打？柯文哲笑回：0＋N＝N

指揮中心日前宣布施打高端疫苗者，若有就學等原因需出國，可混打國際認可的AZ、BNT或莫德納等疫苗，讓台北市長柯文哲直言，這是「重打」非「混打」。針對指揮中心發言人莊人祥形容是「加打」，柯文哲17日再強調，0＋N＝N。

陸新冠口服藥 　可望年底前上市

陸新冠口服藥 　可望年底前上市

輝瑞新冠口服藥Paxlovid可降89％住院率

輝瑞新冠口服藥Paxlovid可降89％住院率

大陸多地接連通報復陽者　1人足跡遍及3省

大陸多地接連通報復陽者　1人足跡遍及3省

大陸今日降到個位數　大連超級毒王引爆群體

大陸今日降到個位數　大連超級毒王引爆群體

關鍵字：

歐洲疫情英國法國德國奧地利斯洛伐克未接種未打疫苗新冠肺炎COVID-19世界疫情

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

即／以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

《魷魚遊戲》慘輸！Netflix「冠軍韓劇出爐」

快訊／徐若瑄大量出血緊急入院

游否希「七八年級神器」遭00後好友罵變態：不是跳X

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

汐止哥街頭開打！黑騎士掏魔法水射整臉

連千毅出庭求饒「真實月收入曝光」臉超腫

貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制

連千毅出庭哭窮　自曝經濟小康要養2小孩

棍棒哥遭辣椒騎士逆襲後更慘　警開罰秒噴26400元

更多

最夯影音

更多
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸
腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面