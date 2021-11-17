失聰父和1歲女兒逛超市　她突蹲下「1暖心舉動」網全融化

▲1歲女兒用手語向失聰的爸爸表達她聽見有嬰兒在哭。（圖／翻攝TIKTOK＠oursignedworld）

圖文／CTWANT

美國一名失聰的爸爸薩卡利（Zachary）日前和妻子帶著1歲女兒前往超市，過程中女兒突然將手上的東西放了下來，用手語向爸爸表達她聽見有小嬰兒在哭泣，薩卡利看見女兒用手語向他解釋剛剛發生了什麼事，讓他內心相當感動，媽媽也將整個過程拍下，上傳到社群媒體，引起熱議。

根據《鏡報》報導，薩卡利日前和妻子寇特妮（Courtney）帶著1歲女兒麥蒂森（Madison）前往超市，當時他們走著走著，麥蒂森卻突然停下腳步，把手上的東西放在地板，首次用手語以及童音向爸爸表達她聽見有小嬰兒在哭泣，且用手指著嬰兒哭泣的方向。

麥蒂森此舉讓薩卡利難以置信且相當感動，「這是一個令人驚嘆的時刻」，寇特妮也將這個珍貴畫面拍下，並PO上TIKTOK與大家分享，網友看完影片後覺得相當暖心，全被這個1歲小女孩融化了。

寇特妮表示，平時他們在家中使用手語及口說英語來溝通，不過1歲的女兒竟能想到爸爸聽不到，並用手語向爸爸表達自己聽到的狀況，這令他們很意外。

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