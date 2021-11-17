　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

世界最偏遠飯店！坐落1800米高山「只能搭機抵達」　一晚要價27萬

▲美國「謝爾頓小木屋」位於海拔6000英尺的阿拉斯加山脊上，被譽為「世界上最偏遠飯店」 。（圖／取自Sheldon Chalet官網）

▲美國「謝爾頓小木屋」位於海拔6000英尺的阿拉斯加山脊上，被譽為「世界上最偏遠飯店」。（圖／取自Sheldon Chalet官網）

實習記者丁玟華／綜合報導

美國「謝爾頓小木屋（Sheldon Chalet）」是一座新建成的山頂小屋，它位於海拔6000英尺（約1829公尺）的阿拉斯加山脊上，擁有壯觀的冰山風景，因此吸引不少遊客前來，只是這個酒店的住宿費用每晚高達1萬美元（約新台幣27萬元），且只能搭乘飛機才能進入，因此被譽為「世界上最偏遠飯店」。

根據《太陽報》報導，擁有五間房間的謝爾頓小木屋，位於阿拉斯加露絲冰川唐謝爾頓圓形劇場（Don Sheldon Amphitheater on Ruth Glacier, Alaska）的山脊上，鄰近阿拉斯加德納利國家公園（Denali National Park），住宿最多可容納10人，行程除了探訪灰熊、馴鹿及狼的家園，還享有直升機接送服務、私人禮賓服務、美食享用以及雪橇、冰川徒步旅行、登山等活動。

謝爾頓小木屋是以建築師唐（Don）和謝爾頓（Roberta Sheldon）於1966年設計與命名，等待了10多年的建築許可後，小木屋於2018年由唐的孩子羅伯特（Rober）和凱特（Kate）重建為一家豪華飯店。

對此，羅伯特表示，完成他父母在1960年代的建築，有一種令人難以形容的感覺。他補充，他們只是想讓其他人體驗這個地球上，其他地方都無法企及的雄偉之地。

►什麼！愛馬仕打折了

ET快訊
「不爽被超」拿棒攔車：屌什麼東西？　球棒哥到案了
18位「高端戰士」衝混打！　這廠牌最多人選
前衛生局長偷吃女秘書！　被控停國道「車震口愛」GG了
貴婦買7萬風衣大鬧被坑　內行神出「官網價」打臉了
快訊／五楊高架火燒車！　休旅車狂燒竄濃黑煙
LIVE／ET午間新聞：最新畫面!貴婦退7萬大衣遭拒　大吼大
五月天跨年有望「高雄開唱」！　陳其邁反應露餡
余皓然罹溼疹　竟是王中平「半夜偷舔」惹禍
連千毅出庭喊窮！　自曝「月收X萬」要養2小孩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

看拜登親口說「不鼓勵獨立」　對台立場頻頻口誤！幕僚狂善後

歐洲疫情反彈　未打疫苗者「被下禁足令」這1國只剩20重症床位

受虐少女淪「寄養爸」洩慾工具！家暴獲安置　反遭性虐蹂躪

美國安顧問：美中同意研究「軍備控制談判」　避免兩國衝突成共識

美參議員柯寧：台灣是中國稱霸全球第一塊骨牌

婚姻是否長久「婚禮上3跡象」洩端倪　 伴郎伴娘1舉動也露餡

世界最偏遠飯店！坐落1800米高山「只能搭機抵達」　一晚要價27萬

「神祕腦疾」奪8命！加拿大傳破百人發病　他暴瘦24kg現恐怖幻覺

紐西蘭總理宣布　奧克蘭邊界封鎖下月15日起解除

輝瑞新冠口服藥「Paxlovid」可降89％住院率　開放授權造福95窮國

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

看拜登親口說「不鼓勵獨立」　對台立場頻頻口誤！幕僚狂善後

歐洲疫情反彈　未打疫苗者「被下禁足令」這1國只剩20重症床位

受虐少女淪「寄養爸」洩慾工具！家暴獲安置　反遭性虐蹂躪

美國安顧問：美中同意研究「軍備控制談判」　避免兩國衝突成共識

美參議員柯寧：台灣是中國稱霸全球第一塊骨牌

婚姻是否長久「婚禮上3跡象」洩端倪　 伴郎伴娘1舉動也露餡

世界最偏遠飯店！坐落1800米高山「只能搭機抵達」　一晚要價27萬

「神祕腦疾」奪8命！加拿大傳破百人發病　他暴瘦24kg現恐怖幻覺

紐西蘭總理宣布　奧克蘭邊界封鎖下月15日起解除

輝瑞新冠口服藥「Paxlovid」可降89％住院率　開放授權造福95窮國

聯結車駕駛國道為撿一顆檳榔減速　釀3車追撞1人慘被夾爆枉死

花蓮王回國民黨！要求回黨10年遭拒　傅崐萁搭「同舟計劃」闖關

看拜登親口說「不鼓勵獨立」　對台立場頻頻口誤！幕僚狂善後

《全明星2》迎戰高雄賽事　李佳薇「用頭接球」跪地爆哭

本土劇女星打完第一劑AZ「送急診」！隔2月鬆口真相：辛苦醫療人員了

二哈寶寶1個月有「驚人變化」　超萌對比他笑：長太快了

哈孝遠患退化性關節炎「蹲下都吃力」　剷肉20公斤：老婆快不愛我了

從鏡子對到眼「肥汪篡位」睡枕頭　網見圓圓身材笑：牠是腫柴啊～

沈政男／混打月底開放　明年可知「等待是值得的」！

上海將成陸首座規範「劇本殺」內容城市　採備案模式監管

國際熱門新聞

女大生撞見母弟亂倫　當晚慘遭性侵

豪乳翹臀「真人娜美」側身鑽縫辣爆

賣血集團徵青年打工！5人血被抽乾慘死

樂透工程師自肥撈6.8億獎金判25年　反告法院自稱無辜

熱吻鬍子男　她下巴潰爛一大片

棕熊闖進小7　店員慘叫40秒影片曝

厄瓜多總統：黑手黨在血洗奪權

拜習會後　華郵：美將宣布抵制北京冬奧

女中士爆偷窺男同袍　辯：想確認有沒好好洗澡

每6小時失憶一次　他每天重新愛上她

健身男緊盯人妻「渾圓形狀」被嗆1句話秒認了

輝瑞允許生產「新冠口服學名藥」供95國　中國被排除

快訊／白宮：拜登支持基於台灣關係法的「一中政策」

拜登：美關切非和平手段改變台灣未來

更多熱門

相關新聞

美國安顧問：美中同意研究軍備控制談判

美國安顧問：美中同意研究軍備控制談判

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）16日表示，美國總統拜登和中國國家主席習近平已同意考慮展開軍備控制方面的談判，並取得需避免地區安全和經濟衝突的共識。

史上第2人！愛滋病婦靠免疫系統奇蹟自愈

史上第2人！愛滋病婦靠免疫系統奇蹟自愈

拜習會後　拜登：台灣自己做決定

拜習會後　拜登：台灣自己做決定

摩門教擁1.33兆元投資基金　靠1600萬信徒捐款

摩門教擁1.33兆元投資基金　靠1600萬信徒捐款

拜登滿意拜習會　表明支持《台灣關係法》

拜登滿意拜習會　表明支持《台灣關係法》

關鍵字：

美國謝爾頓小木屋世界上最偏遠飯店

讀者迴響

熱門新聞

即／以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

游否希「七八年級神器」遭00後好友罵變態：不是跳X

快訊／徐若瑄大量出血緊急入院

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

《魷魚遊戲》慘輸！Netflix「冠軍韓劇出爐」

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

汐止哥街頭開打！黑騎士掏魔法水射整臉

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制

女大生撞見母弟亂倫　當晚慘遭性侵

本土劇女星暴瘦剩40公斤　「打幾百針」病床照曝光

李千那爆假戲真做黃尚禾！

更多

最夯影音

更多
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸
腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面