世界最偏遠飯店！坐落1800米高山「只能搭機抵達」　一晚要價27萬

▲美國「謝爾頓小木屋」位於海拔6000英尺的阿拉斯加山脊上，被譽為「世界上最偏遠飯店」。（圖／取自Sheldon Chalet官網）

實習記者丁玟華／綜合報導

美國「謝爾頓小木屋（Sheldon Chalet）」是一座新建成的山頂小屋，它位於海拔6000英尺（約1829公尺）的阿拉斯加山脊上，擁有壯觀的冰山風景，因此吸引不少遊客前來，只是這個酒店的住宿費用每晚高達1萬美元（約新台幣27萬元），且只能搭乘飛機才能進入，因此被譽為「世界上最偏遠飯店」。

根據《太陽報》報導，擁有五間房間的謝爾頓小木屋，位於阿拉斯加露絲冰川唐謝爾頓圓形劇場（Don Sheldon Amphitheater on Ruth Glacier, Alaska）的山脊上，鄰近阿拉斯加德納利國家公園（Denali National Park），住宿最多可容納10人，行程除了探訪灰熊、馴鹿及狼的家園，還享有直升機接送服務、私人禮賓服務、美食享用以及雪橇、冰川徒步旅行、登山等活動。

謝爾頓小木屋是以建築師唐（Don）和謝爾頓（Roberta Sheldon）於1966年設計與命名，等待了10多年的建築許可後，小木屋於2018年由唐的孩子羅伯特（Rober）和凱特（Kate）重建為一家豪華飯店。

對此，羅伯特表示，完成他父母在1960年代的建築，有一種令人難以形容的感覺。他補充，他們只是想讓其他人體驗這個地球上，其他地方都無法企及的雄偉之地。