健壯男離奇倒地抽搐！竟是「腦袋裡長蟲」　絛蟲寄生20年沒發現

▲美國麻州一名男子癲癇發作，竟是腦袋絛蟲感染。（圖／翻攝新英格蘭醫學雜誌）

記者吳美依／綜合報導

美國麻州一名38歲健壯男子某晚離奇癲癇發作，倒地抽搐且說不清楚話語，甚至迷失方向感。他被緊急送醫後，接受血檢及腦部掃描，被發現腦部絛蟲感染，而且寄生蟲可能已在腦內生存20年。此病例11日被發表在《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）。

家屬表示，病患沒有嚴重病史，無藥物濫用問題，先前也沒有任何可疑症狀。麻省總醫院醫師發現，該男被問問題都沒有反應，還會不由自主地盯著天花板，經檢查後研判罹患囊蟲病（cysticercosis），也就是所謂的絛蟲感染。

▲絛蟲（tapeworm）。（圖／CFP）

Insider、《華盛頓郵報》等外媒報導，寄生蟲可能來自未煮熟或不衛生肉類，如果人們感染後，上廁所後沒洗手，就可能在人與人之間傳播。微小的寄生蟲卵也會出現在人類糞便裡，散布至其他物體甚至食物表面，最後被他人攝入。

寄生蟲感染症狀包括消化不良、體重減輕及腹部頭痛，但寄生蟲不只會待在消化系統裡，幼蟲也能透過血液擴散至肌肉、腦部等全身範圍，造成一系列症狀；寄生蟲卵也可能在人體內潛伏，不引發免疫反應，直到數年後才出現症狀。

2019年，中國一名43歲男子吃了一頓「不太放心」的豬肉火鍋，大約一個月後頭痛異常，看醫生才發現腦部出現數百條絛蟲，他的症狀也包括癲癇。2020年，一名女子吃了生魚片，5天後嚴重喉嚨痛，結果醫師在其扁桃腺發現一隻長達1英寸（約2.5公分）的蛔蟲。

美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，預防絛蟲的最佳方法就是烹煮肉類，直到內部溫度達到63-71°C左右，接觸生肉後徹底清洗雙手以及所有碗盤餐具，而且上廁所後一定要洗手。

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