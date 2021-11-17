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28歲小學保健室女老師「兼差下海賣」！時間管理被抓包　下場曝

▲▼撿屍,開趴,男女,約砲,約炮。（圖／PAKUTASO）

▲女老師因為兼差風俗店而遭到懲戒。（示意圖／PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本東京都15日召開教職員懲戒處分記者會時透露，一名在小學保健室任職的女老師因於在任期間在風俗店兼差，提供性服務給恩客，因此遭到懲戒。當天同樣也公布了6項教職員失職案件的處分，其中就有4件是與性有關，另外2件則是與金錢糾紛有關。

根據postseven報導，該名28歲的女老師2018年11月起在東京的一間國中任職，並於2020年3月離職，同年4月起在目前的任職的小學工作。然而她卻從2020年2月起開始在風俗店兼差賺錢。據調查，女老師表示，自己離開老家獨自一人到東京工作，為了要籌措房租才會暫時下海賣淫。

女老師在風俗店兼差期間，提供男客性服務並與其發生性關係，整起事件直到2021年4月3日才被發現，該案隨即被轉往東京都教育廳處分。該行為被教育廳認定為「作為教師不適當之行為」，因此女老師也遭到懲戒處分。

另一方面，在同天的記者會中，同樣遭到懲處的還有另一名27歲男老師。該名任教於國中的男老師因2年前要求女性友人傳送裸體照片，遭到停職處分。

根據處分書內容，男子在自家透過手機要求女性友人傳送裸體照片給自己，並脅迫對方，如果不從，將會做出危害對方名譽的舉動，因此遭到起訴，並被判1年有期徒刑，3年緩刑。由於日本地方公務員法規定，只要被判處監禁，就失去公務員資格，因此該名男老師也被處於停職處分。

還有一名32歲的國中男老師因為與畢業生發生性行為，遭到停職處分。據悉，該名女學生雖然已經畢業，但是仍然還在就讀高中，尚未成年。該名男老師2016年12月至2018年1月期間，多次邀約女學生到自家發生性行為，違反教職員規定，因此遭到停職。

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