拜登明確支持《台灣關係法》：台灣自己做決定





▲美國總統表示，美國鼓勵台灣依據《台灣關係法》做出一切決定。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓16日專電

美國總統拜登今天表示，他昨天與中國國家主席習近平視訊會議時，明確表達美方支持台灣關係法，「它是獨立的，由它自己做決定」。但他後來澄清美方對台政策並未改變。

拜登（Joe Biden）昨天與習近平進行長達3個半小時的視訊會議，這是拜登上任後，兩人首度面對面舉行會談。台灣議題是昨天會談的焦點議題之一。

拜登今天前往新罕布什爾州（New Hampshire）出席活動時被問及昨天的會談時表示，這是一場良好的會議，接下來還有很多事要做。他並指出，雙方已成立4個工作小組跟進一系列議題。更多細節將在未來2周對外說明。

在被問及昨晚會談是否在台灣議題取得進展時，拜登表示，「我們非常明確表達支持台灣法案（應是指台灣關係法），就是這樣。它是獨立的，由它自己做決定」。

不過拜登在準備搭機返回白宮時做出澄清表示，並未改變美國對台政策，也不會改變，「我們不鼓勵獨立，但鼓勵他們完全按照台灣關係法的要求去做。這是我們正在做的，讓他們自己決定。」

白宮副發言人貝茨（Andrew Bates）在空軍一號上向媒體簡報時也被問及台灣議題。他表示，拜登與習近平對台灣議題進行廣泛討論。

他指出，拜登在會上強調，美國仍致力於以台灣關係法、美中三公報與六項保證為指引的一個中國政策，並強調美方強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平的做法，「這將是我們持續參與的事」。

在被問及美國是否將杯葛明年在北京舉行的冬季奧運時，貝茨表示目前沒有進一步說明，但能確定的是昨晚的會談中並未提及這一議題。

華盛頓郵報（The Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）今天引述多位知情人士指出，白宮近期將宣布拜登或美國政府官員皆不會出席北京冬奧。這項作法雖尚未底定，但美國政府內部已正式建議拜登外交抵制冬奧，預期他月底前就會批准。