「我每6小時失去一次記憶」　失憶男每天重新愛上她

記者黃翊婷／綜合報導

「我每6個小時失去一次記憶，但我還是找到了真愛並生了孩子。」來自德國的心理學家施密特分享自己的人生故事，他6年前因為一場車禍重創腦部，導致無法長期記憶，一度與親友漸行漸遠，還好後來與真愛凱瑟琳重逢，2人還生了孩子，堪稱是電影《我的失憶女友》（50 First Dates）翻版。

根據《太陽報》報導，施密特（Daniel Schmidt）6年前開車要去找妹妹，行經高速公路時遇上塞車，後方駕駛卻沒注意到前方的狀況，直接撞了上來，「一輛車從我身後開過來，是一輛7人座的車，載著一個年輕的家庭，因為駕駛根本沒有看到塞車，所以他以超過時速80英里（約時速128公里）的速度撞上我。」

▲施密特因為一場車禍導致記憶力受損，但還是找到人生真愛。（示意圖／免費圖庫Pixabay，非本文當事人）

這場車禍導致施密特腦部重創，高速公路一度封閉，他被以空中救援的方式送到醫院搶救。施密特說，當時自己幸運躲過死劫，堪稱奇蹟，後來雖然接受許多治療，但記憶力出了問題，「我只能記住6小時的事情，無法長期記憶。」

施密特每天必須詳細記錄自己到過哪裡、見過那些人，然而受到病情影響，他與親友漸行漸遠，一度還與女友分手。「我每6個小時失去一次記憶，但我還是找到了真愛並生了孩子。」施密特提到，與凱瑟琳（Katharina）重逢是一大挑戰，他告訴對方車禍的事情，而且雙方最長不能超過3天不見面，「我需要聽到她的聲音，更重要的是見面，否則就會退回像第一次見面一樣的窘境。」

而對於兩人的孩子，施密特坦言，不記得孩子出生的樣子、不記得孩子是怎麼長大的，對他來說真的很可怕，幸好凱瑟琳一直陪伴在身邊，就算現在記憶只有6個小時，未來他也想繼續和凱瑟琳一起走下去。