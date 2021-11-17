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拜習會剛落幕　《華郵》：美將宣布外交抵制北京冬奧

▲▼拜習會。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜習會落幕，雙方各說各話。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓16日專電

首場拜習會才剛落幕，華郵專欄作家羅金今天就引述知情人士指出，拜登政府預計月底前宣布外交抵制北京冬奧，美方將知會盟友這項決定，但會讓他們自己決定是否跟進抵制。

北京冬奧倒數不到3個月，人權組織呼籲國際抵制聲浪不斷。美國財經媒體CNBC先前引述知情人士表示，中國國家主席習近平預計會在視訊會晤中親邀美國總統拜登（Joe Biden）出席冬奧。但美國資深官員昨晚透露，冬奧並未在長達3.5小時的「拜習會」上被提及。

華盛頓郵報（The Washington Post）外交國安專欄作家羅金（Josh Rogin）今天引述多位知情人士指出，白宮近期將宣布拜登或美國政府官員皆不會出席北京冬奧。這項作法雖尚未底定，但美國政府內部已正式建議拜登外交抵制冬奧，預期他月底前就會批准。

羅金表示，美方之所以採取外交抵制，是希望在不影響美國選手情況下，回應中方人權侵犯。拜登政府延續前川普（Donald Trump）政府評估，認定中國在新疆的行徑構成「種族滅絕」。

羅金指出，近幾個月來，拜登政府官員對冬奧議題多三緘其口，不願揣測拜登是會採納人權團體呼籲的全盤抵制（拒送選手參賽）、有限度抵制、抑或是完全不抵制。但知情人士表示，拜習會落幕後，拜登政府就少了一個延後宣布外交抵制北京冬奧的原因。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）4月談到美國政府對抵制北京冬奧的立場曾說，美方評估此議題時會與盟友密切協商，透露發動聯合抵制確實是考慮事項之一。

但羅金表示，拜登政府將知會盟友外交抵制冬奧的決定，但會讓他們自己決定是否跟進。白宮及國務院皆不願評論。

抵制北京冬奧是美國國會跨黨派共識，至於該如何抵制，議員們則看法不同。

由於全盤抵制勢必影響美國選手權益，多數議員主張發動外交抵制，或將賽事延期並移師他國舉辦。共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）、眾議員史密斯（Chris Smith）則進一步要求國際奧林匹克委員會（IOC），以北京在新疆進行種族滅絕為由禁止中國隊參賽。

美國上一次抵制奧運賽事是在1980年。當時時任美國總統卡特（Jimmy Carter）因不滿蘇聯前一年入侵阿富汗，與加拿大、南韓、以色列等60多國聯合抵制1980年莫斯科奧運，拒絕派選手參賽。

美國企業研究所（AEI）研究員馬明漢（Michael Mazza）認為，拜登政府試圖在北京冬奧議題上採取中間派作法，但外交抵制不太可能改善北京行徑，尤其若只有美國單方面行動。

馬明漢建議，拜登政府應採取額外作為，以利用明年冬奧在人權議題上對北京施壓。

羅金指出，2007年時任美國總統小布希（George W. Bush）雖在北京持續鎮壓西藏情況下，接受時任中國領導人胡錦濤的邀請出席2008年北京奧運。但小布希當年在華府接見西藏精神領袖達賴喇嘛，達賴喇嘛也獲頒美國國會金質勳章，藉此展現美國對中國人權的支持。

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