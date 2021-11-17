歐盟機密文件曝光！2025年將成立「歐洲軍」　擺脫對美國的依賴

▲歐盟考慮在2025年前，成立一支5000人聯合部隊，擺脫對美國的依賴。（圖／路透）

文／中央社

根據草擬計畫，歐洲聯盟（EU）考慮在2025年前成立一支5000人的聯合部隊，可不仰賴美國，插手各種危機。

根據路透社看到、日期標明11月9日的28頁機密文件，這支名為「歐盟快速部署能力」（EU Rapid Deployment Capacity）的部隊將結合海陸空部隊，可依據危機的不同，從常備部隊中抽換。

歐盟外交與國防部長今晚在布魯塞爾簡短辯論這項計畫，明天將繼續討論，目標明年3月前敲定最終文件。

歐盟領袖20年前首次同意成立5萬至6萬人的部隊，但未能付諸實行，現在這份由歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）擬定的戰略草案，是成立不仰賴美國資產的獨立軍事部隊，至今最具體的行動。

這份名為「戰略指南」（Strategic Compass）的草案指出：「我們需要更迅速、更穩健且更靈活，才能全方位地承擔軍事危機管理任務。」

「我們必須有能力回應迫近的威脅，或對危機狀況迅速做出回應，像是救援與撤離任務，或在敵對環境中穩定情勢的行動。」

▲歐盟考慮在2025年前，成立一支5000人聯合部隊，擺脫對美國的依賴。（圖／達志影像／美聯社）

27個歐盟成員國不強制參與這支軍隊，但部署兵力時需成員國達成共識才能批准。

「戰略指南」是歐盟最接近軍事準則的東西，類似於美國為首北大西洋公約組織（NATO）的同盟目標「戰略概念」（Strategic Concept）。

波瑞爾希望歐盟國家做出承諾，「提供相關資產與必要的戰略推動機制」，這對歐盟至關緊要。那意味歐盟必須研發北約盟國仰賴的美國後勤、遠程航空運輸和指揮與掌控能力。

美國先前即已敦促歐盟投資可部署的部隊，美國總統拜登也說，這可作為北約的補強。歐盟2007年以來維持1500名士兵的戰鬥群，雖曾在查德和利比亞部署，但從未加以動用過。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘