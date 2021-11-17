　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「拜習視訊會」各說各話　是不是「老朋友」意外成為熱議焦點

▲▼習近平,拜登,習拜會,拜習會。（圖／路透社）

▲拜習會並未在任何議題上有重大突破，反而是「老朋友」成為會後熱議的焦點。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）在美東時間15日晚間7時45分（台灣16日上午8時45分）舉行視訊峰會，雙方談話內容涵蓋台海、人權、經貿等議題，但是雙方各說各話，表述立場均在意料之中，並未在任何議題上有重大突破，反而習近平在開場時稱呼拜登為「老朋友」與白宮的大動作澄清，意外成為會後焦點。

習近平在開場中直接稱呼拜登為「老朋友」，並表示雙方必須增加溝通和合作。拜登則表示，美中領袖必須確保雙方關係不會演變為公開衝突，包括設置「常識」護欄（guardrails），認為他們二人對國民及全世界都有責任。

然而拜登在早在今年夏天就對，就針對疫情起源問題對習近平表示，「讓我們把話講清楚：我們瞭解彼此，我們不是老朋友，只是單純工作關係」。

▲▼美國白宮發言人莎琪證實，拜登政府已完成對北韓戰略政策的全面檢討。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮發言人莎琪重申，拜登不把習近平當成老朋友。（圖／達志影像／美聯社）

白宮發言人莎琪在會晤前的記者會表示，「我想我可以證實，他（總統）不把他當成老朋友，一向都是如此。」

《路透社》則對拜登的反應分析指出，習近平在峰會開場時，稱呼拜登為「老朋友」，可能指2人在2011年8月同遊四川、會談數小時的經歷，但他們當時都不是國家元首，考慮到美國外交關係緊繃，拜登可能不想被盟國及政敵認為「與習近平關係友好」。

美中雙方對於會後的表述，也呈現各說各話的差異，根據新華社發布的通稿，拜登會中針對台灣議題說，「美國政府致力於奉行長期一貫的『一個中國政策』，不支持台獨，希望台海地區保持和平穩定」。

▲▼習近平,拜登,習拜會,拜習會。（圖／路透社）

▲美國在會後發出的通稿，涉及台灣問題的部分，與中國發出的通稿出入甚大。（圖／路透社）

白宮發布的通稿則提到，「總統拜登強調，美國持續奉行基於『台灣關係法』、『美中三個聯合公報』及『六項保證』的『一個中國政策』。美方也強烈反對單方改變台海現狀或削弱穩定和平的行為」。

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部在拜習會後回應強調，中國官媒在涉台部分刻意誤導已屬慣犯。（圖／外交部提供）

「拜習會」後台灣外交部對於涉台部分回應表示，中國官媒對外詮釋與美方說法有極大出入事，事實上，中國官媒在雙邊會議後刻意誤導、錯誤詮釋其他國家的發言或立場，已屬慣犯，在國際間有失誠信。

前台灣駐美代表處政治組組長趙怡翔分析指出，拜登對峰會的目的清楚，不是尋求突破或新合作架構，而是確保雙方高層溝通管道暢通，避免美中發生誤判或誤會而導致的爭端，雙方重申對台立場是可預期的。

趙怡翔認為，拜登應不會將氣候變遷作為談判議題，因為氣候變遷對中國的影響比美國還大，雙方貿易立場差距甚遠，美國不會放棄對中國的貿易籌碼，大方向仍為改善貿易逆差問題及強力推動多元化貿易。

中國民主運動人士王丹分析，雙方都沒有輸了裡子，但中國贏了4個面子，也就是中國希望「證明習近平可以掌控中美關係」、「美國不會改變中共體制」、「拜登重申反對台獨」、「大內宣中共已經搞定美國」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
更猛冷氣團再臨？3天3變「暖夏→濕冬」暴降15°C

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「拜習視訊會」各說各話　是不是「老朋友」意外成為熱議焦點

監獄暴動68死「燒成焦屍或被支解」　厄瓜多總統：黑手黨血洗奪權

歐盟機密文件曝光！2025年將成立「歐洲軍」　擺脫對美國的依賴

利物浦婦幼醫院外引爆「撒旦之母」　伊拉克移民申請庇護遭拒報復

輝瑞允許生產「新冠口服學名藥」供95中低收入國　中國被排除

賣血集團招募年輕人打工！5人「血被抽乾」慘死…恐怖手法曝

王丹分析「拜習會」中國贏得4個面子：對鞏固連任之路很有利

德國暫停「北溪2號」天然氣管線認證　俄羅斯輸送計畫再度受阻

世界球王發聲！喬科維奇談「彭帥失蹤」震驚：這一切太可怕了

開車買得來速太普通！他耍帥騎馬上麥當勞　網見「滿地便便」氣炸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

「拜習視訊會」各說各話　是不是「老朋友」意外成為熱議焦點

監獄暴動68死「燒成焦屍或被支解」　厄瓜多總統：黑手黨血洗奪權

歐盟機密文件曝光！2025年將成立「歐洲軍」　擺脫對美國的依賴

利物浦婦幼醫院外引爆「撒旦之母」　伊拉克移民申請庇護遭拒報復

輝瑞允許生產「新冠口服學名藥」供95中低收入國　中國被排除

賣血集團招募年輕人打工！5人「血被抽乾」慘死…恐怖手法曝

王丹分析「拜習會」中國贏得4個面子：對鞏固連任之路很有利

德國暫停「北溪2號」天然氣管線認證　俄羅斯輸送計畫再度受阻

世界球王發聲！喬科維奇談「彭帥失蹤」震驚：這一切太可怕了

開車買得來速太普通！他耍帥騎馬上麥當勞　網見「滿地便便」氣炸

快訊／北市刑事小隊長涉「勾結徵信業洩個資」！北檢聲押禁見獲准

高雄5區明天「停水15小時」！還有10里減壓　20.1萬戶範圍圖出爐

謝金河：上市櫃公司Q3獲利破紀錄、10家EPS逾35元　台股的盛世時代！

21人未實名制！萬華警臨檢2阿公店抓到5人　棋牌社16男客也慘了

「拜習視訊會」各說各話　是不是「老朋友」意外成為熱議焦點

監獄暴動68死「燒成焦屍或被支解」　厄瓜多總統：黑手黨血洗奪權

歐盟機密文件曝光！2025年將成立「歐洲軍」　擺脫對美國的依賴

汐止棒棒哥街頭開打！黑騎士「致盲魔法水」射整臉　30秒輾壓瘋傳

「19間手搖杯」被打台灣價值分數！6家Never原因曝光　排行榜瘋傳

利物浦婦幼醫院外引爆「撒旦之母」　伊拉克移民申請庇護遭拒報復

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

國際熱門新聞

賣血集團徵青年打工！5人血被抽乾慘死

制裁盜版漫畫網站　日大出版社提刑事告訴

快訊／白宮：拜登支持基於台灣關係法的「一中政策」

輝瑞允許生產「新冠口服學名藥」供95國　中國被排除

岳母「愛上準女婿」拒出席婚禮　她曝1前兆

男大生和海豚「人豚戀」6個月　結局悽慘

2傘兵空中相撞驚悚片曝　5秒急墜35米

利物浦婦幼醫院外引爆撒旦之母　兇手動機曝光

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

俄年銷50萬支球棒　不打棒球只打人

棕熊闖進小7　店員慘叫40秒影片曝

歐盟2025組聯合部隊　不依賴美國

厄瓜多總統：黑手黨在血洗奪權

《魷魚》反映南韓社會　家庭負債超GDP全球唯一

更多熱門

相關新聞

輝瑞允許生產「新冠口服學名藥」供95國　中國被排除

輝瑞允許生產「新冠口服學名藥」供95國　中國被排除

輝瑞公司16日表示，將允許學名藥（generic drug，又稱仿製藥）製造商，透過國際公衛組織「藥品專利聯盟」（Medicines Patent Pool，MPP）申請許可協議，向95個中低收入國家提供實驗性的COVID-19抗病毒口服藥。

王丹分析「拜習會」中國贏得4個面子

王丹分析「拜習會」中國贏得4個面子

拜習峰會落幕！8架次共機擾台　空軍廣播驅離方空彈追監

拜習峰會落幕！8架次共機擾台　空軍廣播驅離方空彈追監

拜習會涉台內容美中說法不一　外交部：美方多次提醒中方可能過度詮釋

拜習會涉台內容美中說法不一　外交部：美方多次提醒中方可能過度詮釋

回應拜習會　陸委會：兩岸互不隸屬才是現狀

回應拜習會　陸委會：兩岸互不隸屬才是現狀

關鍵字：

拜習會北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

本土劇女星暴瘦剩40公斤　「打幾百針」病床照曝光

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

更猛冷氣團再臨？3天3變暴降15°C

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

五木區酒店解禁　中山67警臨檢3酒店

哪家珍奶最好喝？「贏過50嵐」網最愛的是它

浪漫飄雪！全台「5大耶誕城」特搜

LINE又有超神新功能？　網實測驚：發現新大陸

在愛情裡最容易滿足的3大星座

女來賓「誤踩徐乃麟打麻將眉角」！

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

更多

最夯影音

更多
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸
趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面