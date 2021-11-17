「拜習視訊會」各說各話　是不是「老朋友」意外成為熱議焦點

▲拜習會並未在任何議題上有重大突破，反而是「老朋友」成為會後熱議的焦點。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）在美東時間15日晚間7時45分（台灣16日上午8時45分）舉行視訊峰會，雙方談話內容涵蓋台海、人權、經貿等議題，但是雙方各說各話，表述立場均在意料之中，並未在任何議題上有重大突破，反而習近平在開場時稱呼拜登為「老朋友」與白宮的大動作澄清，意外成為會後焦點。

習近平在開場中直接稱呼拜登為「老朋友」，並表示雙方必須增加溝通和合作。拜登則表示，美中領袖必須確保雙方關係不會演變為公開衝突，包括設置「常識」護欄（guardrails），認為他們二人對國民及全世界都有責任。

然而拜登在早在今年夏天就對，就針對疫情起源問題對習近平表示，「讓我們把話講清楚：我們瞭解彼此，我們不是老朋友，只是單純工作關係」。

▲白宮發言人莎琪重申，拜登不把習近平當成老朋友。（圖／達志影像／美聯社）



白宮發言人莎琪在會晤前的記者會表示，「我想我可以證實，他（總統）不把他當成老朋友，一向都是如此。」

《路透社》則對拜登的反應分析指出，習近平在峰會開場時，稱呼拜登為「老朋友」，可能指2人在2011年8月同遊四川、會談數小時的經歷，但他們當時都不是國家元首，考慮到美國外交關係緊繃，拜登可能不想被盟國及政敵認為「與習近平關係友好」。

美中雙方對於會後的表述，也呈現各說各話的差異，根據新華社發布的通稿，拜登會中針對台灣議題說，「美國政府致力於奉行長期一貫的『一個中國政策』，不支持台獨，希望台海地區保持和平穩定」。

▲美國在會後發出的通稿，涉及台灣問題的部分，與中國發出的通稿出入甚大。（圖／路透社）



白宮發布的通稿則提到，「總統拜登強調，美國持續奉行基於『台灣關係法』、『美中三個聯合公報』及『六項保證』的『一個中國政策』。美方也強烈反對單方改變台海現狀或削弱穩定和平的行為」。

▲外交部在拜習會後回應強調，中國官媒在涉台部分刻意誤導已屬慣犯。（圖／外交部提供）



「拜習會」後台灣外交部對於涉台部分回應表示，中國官媒對外詮釋與美方說法有極大出入事，事實上，中國官媒在雙邊會議後刻意誤導、錯誤詮釋其他國家的發言或立場，已屬慣犯，在國際間有失誠信。

前台灣駐美代表處政治組組長趙怡翔分析指出，拜登對峰會的目的清楚，不是尋求突破或新合作架構，而是確保雙方高層溝通管道暢通，避免美中發生誤判或誤會而導致的爭端，雙方重申對台立場是可預期的。

趙怡翔認為，拜登應不會將氣候變遷作為談判議題，因為氣候變遷對中國的影響比美國還大，雙方貿易立場差距甚遠，美國不會放棄對中國的貿易籌碼，大方向仍為改善貿易逆差問題及強力推動多元化貿易。

中國民主運動人士王丹分析，雙方都沒有輸了裡子，但中國贏了4個面子，也就是中國希望「證明習近平可以掌控中美關係」、「美國不會改變中共體制」、「拜登重申反對台獨」、「大內宣中共已經搞定美國」。

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