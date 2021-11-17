利物浦婦幼醫院外引爆「撒旦之母」　伊拉克移民申請庇護遭拒報復

▲英國利物浦婦幼醫院爆炸案，炸彈客引爆的是俗稱「撒旦之母」的TATP。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

英國利物浦市14日發生的爆炸案，兇手當時引爆的炸彈種類與動機曝光，警方證實引爆的是一種ISIS組織慣用的簡易爆炸裝置TATP（或撒旦之母），炸彈客引爆的動機，疑似與多次申請庇護卻遭到拒絕有關。

綜合英國媒體，炸彈客本名斯維爾敏（Emad al-Swealmeen）後來改名叫阿爾梅尼（Enzo Almeni）今年32歲，出生於伊拉克，在敘利亞長大，2014年從敘利亞來到英國，原本是穆斯林但在2017年轉為基督徒，有精神病史。

阿爾梅尼在2014年11月第一次向英國內政部申請庇護，卻遭到拒絕，不久之後他因為在天橋上揮刀被捕，後續多次申請庇護也遭到拒絕。

在當地時間14日上午，阿爾梅尼搭乘一輛計程車，原本打算前往正在舉行國殤日活動，現場聚集1200名現役及退役軍人的利物浦教堂，途中機警的司機發現他的意圖，將他反鎖在後座引爆炸彈，自己則奇蹟生還只受到輕傷，因此被封為「利物浦英雄」。

阿爾梅尼引爆的「撒旦之母」，過去在2015年巴黎恐攻、2017年曼徹斯特體育場爆炸案、2017年倫敦「帕森綠地站」爆炸案都曾使用過，因此警方不排除阿爾梅尼可能與ISIS或其他恐怖組織有聯繫，因此習得使用炸藥的專業知識。

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