工兵部隊「遇水架橋」　強化作戰支援能量

軍聞社／記者林澤廷高雄報導

陸軍54工兵群戰工營16日進行基地訓練期末測驗，在橋樑搶修課目中，架設「MGB中框橋」，順利在時限內完成作業，展現工兵「遇水架橋」的專業精神。

陸軍54工兵群戰工營上午結合想定狀況，執行「MGB中框橋」架設鑑測，在架橋指揮官口令指引下，作業官兵以4至6人為一組，合力搬運每塊近200公斤的橋材，以絕佳的默契與技巧，配合整齊的答數聲，順利完成鑑測。

架橋鑑測在高雄茄萣區二仁溪出海口進行，結合實戰場景，模擬二仁溪橋遭敵破壞，工兵部隊依令迅速完成橋樑裝載、機動及架設作業，藉此磨練工兵部隊專業職能。

此次受測的戰工營連長洪上尉指出，工兵部隊就是要秉持「先各兵種而進，後各兵種而退」的精神，「MGB中框橋」架設鑑測，考驗團隊默契，也藉由架橋凝聚連隊向心及士氣，提升工兵部隊戰力。

戰術教官張少校表示，此次基地期末鑑測中，包含現地偵察、橋材裝載、機動運輸及架設作業等項目，不僅考驗單位主官指揮能力，也磨練士官兵作業技術，驗證工兵部隊作戰支援能力。

此外，在鑑測中，身高僅158公分的林下士，為連隊的女性預財士，雖然個頭嬌小，一樣與同袍一起執行架橋測考，她說，儘管天氣炎熱，但是她覺得只要堅持及努力，一定可以完成任務，為軍旅留下不凡的回憶。