輝瑞允許生產「新冠口服學名藥」供95中低收入國　中國被排除

▲輝瑞與MPP達成協議，允許藥廠自行生產「新冠口服學名藥」。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

輝瑞公司16日表示，將允許學名藥（generic drug，又稱仿製藥）製造商，透過國際公衛組織「藥品專利聯盟」（Medicines Patent Pool，MPP）申請許可協議，向95個中低收入國家提供實驗性的COVID-19抗病毒口服藥。

根據《路透社》報導，輝瑞與MPP之間達成協議，允許聯合國認可的學名藥廠經過充分授權後，可自行製造PF-07321332 版本的新冠口服藥。

醫療慈善機構「無國界醫師組織」表示，對這項限制性的交易感到「沮喪」，並排除了阿根廷和中國等已具備生產學名藥能力的國家。

「無國界醫師」高級法律政策顧問胡元瓊（ Yuanqiong Hu ）說，「現在全世界都知道，如果我們真的想控制這種流行病，就需要保證每個人都能獲得 COVID-19 醫療工具」。

協議中的95個國家覆蓋了全球約53%的人口，包括所有低收入和中低收入國家，以及非洲撒哈拉以南國家，另外也包括過去5年從中低收入狀態轉為中高收入的國家。

輝瑞表示，只要 COVID-19 仍被WHO列為國際關注的「突發公共衛生事件」，就會免除在這些低收入國家銷售的特許權使用費，它還將在協議涵蓋的其他國家免除這些限制。

輝瑞指出，這種藥物的需求量很大，預計將在下個月底生產相當於18萬個療程的劑量，2022年底將會達到5000萬療程的劑量。

一位輝瑞高層表示，這個藥物的市場可能高達 1.5 億人，許多國家也可能有興趣為其購買戰略儲備劑量。

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