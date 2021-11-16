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王丹分析「拜習會」中國贏得4個面子：對鞏固連任之路很有利

▲▼習近平,拜登,習拜會,拜習會。（圖／路透社）

▲拜習會雖然雙方各說各話，但王丹認為中國贏得4個面子。（圖／路透社） 

記者林彥臣／綜合報導

美國總統拜登總統與中國國家主席習近平於美東時間11月15日（台北時間11月16日）舉行視訊會議，話題涵蓋台海、人權、經濟等議題，對此中國民主運動人士王丹在臉書發文分析，雖然「拜習會」各說各話沒什麼新意，但中國在「拜習會」贏得了4個面子，對於鞏固連任之路很有利。

王丹在臉書發文表示，拜習會能舉行，證明習近平可以掌控中美關係，這有利於他的權力的穩固；「此面子之一」。

王丹說，拜登會美方表示不會試圖試圖改變中共的體制，這是從未有過的「善意」（其實就是綏靖）表態，「此面子之二」。

▲▼ 王丹。（圖／資料照）

▲中國民主運動人士王丹。（圖／資料照）

王丹指出，拜登重申反對「台獨」，這是中方最希望得到的承諾，哪怕是一句空話和老話。得到美國總統這句話，「此面子之三」。

王丹分析，美方的意圖是建立中美高層聯繫，管控風險，這一意圖是否成功達成目標，無法預料；中方的意圖是「大內宣」，要向黨內和民間顯示中共已經搞定美國了，至於美方對中共的批評，完全不報導就可以了。美方低頭的宣傳效果貌似做到了，「此面子之四」。

王丹認為，總體而言，雙方都沒有輸了裡子，但習近平實實在在地贏得了面子。這對他鞏固連任之路很有利。

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