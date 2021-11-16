德國暫停「北溪2號」天然氣管線認證　俄羅斯輸送計畫再度受阻

▲俄羅斯通過德國輸送到歐盟的天然氣管線北溪2號（Nord Stream 2）。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

從俄羅斯經過德國將天然氣輸送到整個歐盟的管線「北溪2號」，因為德國能源主管機關暫停認證程序，計畫再度受阻，儘管這項計畫先前因為美國阻撓而延宕，但管線已在今年9月就已經完工，不過還是需要德國批准才能夠使用。

根據《莫斯科時報》報導，德國主管機關表示，無法繼續對「北溪2號」進行認證，因為擁有這條管線的俄羅斯天然氣工業股份公司 （Gazprom） 的子公司 Nord Stream 2 AG 是在瑞士註冊而非德國。

德國主管機關表示，對文件徹底審查後，已經得出初步結論，只有根據德國法律，以合法形式組織營運商的情況下，才有可能對「北溪2號」管線的營運商進行認證。

主管機構聲明提到， Nord Stream 2 AG 已同意設立一家德國子公司來管理德國部分的管線，一旦程序完成，就會恢復認證工作，根據德國法律，主管機關需要4個月的時間完成審查，決定是否批准使用管線。

消息傳出後，俄羅斯天然氣工業股份公司的股價下跌了 2%，由於歐洲面臨天然氣供應緊縮，俄羅斯還被指控縮減供應，藉此施壓「北溪2號」能夠加速批准。

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