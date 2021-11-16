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男嬰噎到臉色發青　餐廳客人「1工具」神救援！驚險影片萬人瘋傳

▲▼ 男嬰吃飯噎到，路人即刻救援。（圖／翻攝自YouTube／LifeVac）

▲ 男嬰吃飯噎到，多虧餐廳客人才撿回一命。（圖／翻攝自YouTube／LifeVac）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國南卡羅來納州一家餐廳日前發生一起意外，一名10月大的男嬰進食中噎到，父母忙著以哈姆立克法急救，其他客人也紛紛上前幫忙，卻無法將食物取出。這時一名陌生人使用他放在車上的急救裝備，終於將異物吸出，驚險過程全被監視器拍下，影片在網路上瘋傳。

根據Inside Edition，男嬰的母親潔恩．科勒（Jayne Koehler）回憶道，當時10月大的兒子蓋布瑞（Gabriel）因一塊美式鬆餅噎住，馬上伸手輕拍他的背部。但潔恩和丈夫喬恩（Jon）很快就意識到事情的嚴重性，因為蓋布瑞的臉色開始發青，「而且發生得非常快」。

影片中可見，穿著粉紅色上衣的潔恩察覺情況不對，將蓋布瑞的身體翻了過來，發現蓋布瑞已經臉色發青，馬上大聲呼救，急得忍不住哭出來。餐廳內其他客人趕緊上前幫忙，哈姆立克急救法卻起不了作用。潔恩坦言，當時以為孩子快沒命了。

眾人圍在蓋布瑞周圍時，男性客人希拉德（Major Hillard）在一片混亂之中衝出餐廳，跑回車上拿出名為LifeVac的急救裝備再衝回餐廳內，將這種氣道抽吸器覆蓋在蓋布瑞嘴上，成功將異物吸出，才讓他奇蹟似地恢復呼吸，開始大口喘氣。

LifeVac是一種便於攜帶的急救設備，用於清除上呼吸道阻塞物。希拉德將這種設備放在車上已有5年，這是第一次使用，所幸及時派上用場，令科勒夫婦感激不已。這段影片12日在臉書上曝光，至今累積逾679萬次觀看，許多網友都留言感謝希拉德的神救援。

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