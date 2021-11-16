　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

COP26格拉斯哥氣候公約出爐！　減碳、抗暖「5大成就」一次看

▲▼本屆COP26大會的碳排放量比起上屆足足高出1倍，圖為與會的各國官員與代表們合影留念。（圖／路透社）

▲COP26圓滿落幕，與會的各國官員與代表們合影留念。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）經過2週的緊張談判後，與會的200多國終於在13日達成《格拉斯哥氣候協定》（Glasgow Climate Pact）。路透社最近整理出協定中最大的幾個成就：

1、逐步將全球暖化控制在1.5℃內

協定寫明，以各國迄今對削減溫室氣體排放所作出的「國家自主貢獻」（NDC）承諾來看，要確保全球暖化幅度控制在1.5°C內「幾乎不可能」，但大會決議將原本五年檢視一次NDC，改為逐年檢視，要求各國一年後提交更具雄心的減排目標參與COP27。

科學家指出，若各國未能設定並落實更嚴格的減排目標，就會產生海平面急劇上升、嚴重干旱、可怕的風暴和野火等巨大的後果，而且這些災難將比目前我們所看到的要嚴重得多。

▲▼COP26。（圖／路透）

▲COP26於格林威治標準時間12日1800落幕。（圖／路透）

2. 逐步淘汰煤炭

《格拉斯哥氣候協定》是史上第一個提及化石燃料議題的聯合國氣候協定，它要求各國「逐步淘汰未減量（unbated，即那些未採用碳捕存技術來抵消部分汙染的電廠）燃煤發電以及對化石燃料的低效率補貼」，因為科學家認為，能源是造成人為氣候變化的主要因素。

儘管主要排碳國印度在協定通過前提出，希望將「逐步淘汰」（phase out）煤炭改為「逐步減少」（phase down）使用煤炭，但協定最終仍保留了「逐步淘汰」的措辭，僅減弱了其力道。

▲▼COP26。（圖／路透）

▲印度在燃煤問題態度強硬，讓大會主席夏爾瑪（Alok Sharma）忍不住哽咽。（圖／路透）

3. 協助貧弱國家「抗暖」

過去，富裕國家曾承諾，每年將向貧窮或脆弱的國家提供1000億美元（約新台幣2.8兆元）的援助，以幫助他們調適氣候變遷所帶來的影響，然而截至2020年，這些國家依舊未能履諾。非洲國家、拉丁美洲國家、小島國等較貧窮的國家在COP26中，不斷呼籲通過「氣候損失和損害原則」（loss & damage），要求富國補償貧國家無法適應的氣候變化影響所帶來的損失，但富裕國家一直不願同意任何為損失和損害提供資金的機制。

目前富國已基本同意繼續就相關問題進行討論，而協定也敦促「已開發國家在2025年前，持續為發展中國家提供資金，以應對氣候變化問題」。

4. 敲定碳市場規則

氣候峰會還敲定了巴黎協定未決的碳市場規則，各國可以在全球市場上交易碳排放額度，為減碳創造金錢誘因。

COP26也敲定了《巴黎氣候協定》未解決的碳市場規則，並有助於釋出數兆美元資金，用於保護森林、建立再生能源設施等遏制氣候變遷的行動。協定確認將更改碳排放額度的計算方法，以確保國家在進行雙邊碳交易時，碳排量不會被重複計算。另外，如果一國可以幫助其他國家造林或興建再生能源設施，就可以把他國的減碳成果算作自己的，這樣就能協助開發中國家調適。

▲▼COP26。（圖／達志影像／美聯社）

▲美中難得放下分歧，在COP26中共同發表氣候行動合作協議，讓各國深感意外。（圖／達志影像／美聯社）

5. 附帶條款

美國和歐盟率先發起了一項全球甲烷減排倡議，約100個國家承諾到2030年將甲烷排放量在2020年的基礎上減少30%。

作為世界上最大的兩個碳排放國，美國和中國還宣布了一項關於在氣候變化措施方面進行合作的聯合聲明。

企業和投資者自願承諾，將逐步淘汰汽油動力汽車，除去碳素空中旅行，保護森林，並進行更多更可持續的投資。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
快訊／YouTuber鐵牛老婆生了！　曬3口照興奮喊：轉職變
20年翻3倍！顏寬恒億元別墅曝光
女星健身房遇直球搭訕！害羞給IG被回「對不起」轉身逃走
他生日送女友萬元禮物　出車禍秒遭放生：沒空看你
米可白鬆口離婚主因！一聽到贍養費嚇歪
迴轉壽司必拿什麼？老饕激推「1品項」：吃完才肯走
快訊／陳意涵生日隔天產女！親曝現況：感謝老公
見她下體爆血「嫌棄後退」！她痛訴渣夫網嚇瘋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

開車買得來速太普通！他耍帥騎馬上麥當勞　網見「滿地便便」氣炸

離婚後獲「財富自由」？美地產大亨與前妻拍賣藝術品　進帳188億元

COP26格拉斯哥氣候公約出爐！　減碳、抗暖「5大成就」一次看

男嬰噎到臉色發青　餐廳客人「1工具」神救援！驚險影片萬人瘋傳

日首相睽違9年入住公邸！岸田文雄棄24坪議員宿舍　終於要搬家

輪椅新娘「奮力站起走紅毯」　新郎激動淚崩！超感人畫面曝光

接種3劑疫苗後仍「突破性感染」！南韓連爆2例...他們都打BNT疫苗

英國3.1地震嚇瘋當地人！　網崩潰：整個房子都在晃

婚禮嗨到偷車！新郎「時速145km」狂飆藍寶堅尼　下秒撞爛燒成廢鐵

紐時：拜習3個半小時視訊會談「無重大突破」

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

北市嬤載1歲孫女遭砂石車輾過　疑買完菜回家...屍骨分離慘死！

模仿愛裝熟同學！眼神上下打量　「口氣、肢體動作」一次到位像炸

弟弟把1000包餅乾塞滿姐姐房間　她回家見狀傻眼：你給我收拾好！

空間傳送門？他將南瓜丟進漩渦　水流吞噬後從馬路另一端吐出！

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉「沒人理」！ 憲哥出面：可以了…揭真相

開車買得來速太普通！他耍帥騎馬上麥當勞　網見「滿地便便」氣炸

離婚後獲「財富自由」？美地產大亨與前妻拍賣藝術品　進帳188億元

COP26格拉斯哥氣候公約出爐！　減碳、抗暖「5大成就」一次看

男嬰噎到臉色發青　餐廳客人「1工具」神救援！驚險影片萬人瘋傳

日首相睽違9年入住公邸！岸田文雄棄24坪議員宿舍　終於要搬家

輪椅新娘「奮力站起走紅毯」　新郎激動淚崩！超感人畫面曝光

接種3劑疫苗後仍「突破性感染」！南韓連爆2例...他們都打BNT疫苗

英國3.1地震嚇瘋當地人！　網崩潰：整個房子都在晃

婚禮嗨到偷車！新郎「時速145km」狂飆藍寶堅尼　下秒撞爛燒成廢鐵

紐時：拜習3個半小時視訊會談「無重大突破」

快訊／YouTuber鐵牛老婆生了！曬溫馨3口照興奮喊：成功轉職變爸啦

光洋科公司派再控獨董淪市場派打手　台鋼反稱不實流言明向地檢提刑事告訴

味全明年傾向4洋投1洋砲　柯西諾列入名單？

你是吃到飽賠錢貨？醫曝「胃正在衰老」4大跡象

開元市場手扶梯失修民眾大不便　陳亭妃、陳怡珍力促翻新

20年翻3倍顏寬恒億元別墅曝光　荒地變精華區仲介盛讚眼光精準

國泰金出手花旗消金業務？　總座：有好機會就會發動「併購」

洪總不談教練內訌風波　談起期待的新秀投、打

波蘭邊界陳兵1.5萬　白俄總統：軍隊已準備好反擊「任何侵略」

三商家購新股18日開放公開申購　中籤戶潛在獲利上看2.5萬元

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

國際熱門新聞

2傘兵空中相撞驚悚片曝　5秒急墜35米

岳母「愛上準女婿」拒出席婚禮　她曝1前兆

男大生和海豚「人豚戀」6個月　結局悽慘

快訊／白宮：拜登支持基於台灣關係法的「一中政策」

爆乳主播見男粉絲　謎樣淫叫全程直播

棕熊闖進小7　店員慘叫40秒影片曝

他紅燈突下車解放　驚人拋物線用路人看傻

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

女歌手當眾脫褲　腿間水柱「射在粉絲臉上」

網紅夫妻墜機亡　最後影片俯瞰小島

制裁盜版漫畫網站　日大出版社提刑事告訴

美洲豹突襲「戳瞎農民」　兒一刀斬死大貓

俄年銷50萬支球棒　不打棒球只打人

網路看到自己影片　女報案遭8男性侵

更多熱門

相關新聞

拜習峰會難有具體成果

拜習峰會難有具體成果

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平於北京時間16日上午舉行視訊峰會，雙方究竟談了什麼？兩人本次會面又將對台美關係構成什麼影響？

目標零碳排　要嚴防市場失靈走火

目標零碳排　要嚴防市場失靈走火

美中角力「拜習會」

美中角力「拜習會」

北京強硬把握「武統」這張底牌

北京強硬把握「武統」這張底牌

氣候政策遭質疑　澳洲：2030減排目標不變並盼超前

氣候政策遭質疑　澳洲：2030減排目標不變並盼超前

關鍵字：

氣候變遷COP26氣候峰會格拉斯哥氣候協定Glasgow Climate Pact

讀者迴響

熱門新聞

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

「王建民宿敵」冠軍游擊手心臟病過世　享年45歲

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

停售蘋果派、麥香雞？麥當勞說明

謝和弦嗆蕭敬騰：在人民幣前多乖

愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

2傘兵空中相撞驚悚片曝　5秒急墜35米

國一女墜樓原因曝　認媽媽偏袒疼妹妹　

《全明星》粿粿爆熱戀台日混血男星

好市多公告惹怒騎士！「變相低消」讓會員戰翻

吳夢夢狠罵鄧佳華連千毅！拍片女優再爆是SWAG女神

每天叫鬧鐘起床　兒一勾又「關雞」

LINE又有超神新功能？　網實測驚：發現新大陸

「同志天菜」主持人低調陪吃　辣妻屁股蛋見光

更多

最夯影音

更多
哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆
西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面