英國3.1地震嚇瘋當地人！　網崩潰：整個房子都在晃

▲此次地震震央位於洛赫吉爾菲德（Lochgilphead）西北方11英里遠處（約17.7公里）。（圖／美國地質調查局）



記者王佩翊／編譯

英國蘇格蘭16日凌晨發生規模3.1地震，然而由於當地有感地震非常少，因此地震發生時，許多民眾紛紛被驚醒，並上網分享第一時間的「心得」。英國網友甚至直呼，「整棟房子都在晃」、「這是我人生中遇過最大的地震了」等。

台灣身處地震帶，因此台灣人對於有感地震早已習慣，不過英國蘇格蘭地區16日凌晨1時44分發生的規模3.1地震卻嚇壞了當地民眾。此次地震震央位於洛赫吉爾菲德（Lochgilphead）西北方11英里遠處（約17.7公里），震源深度10公里。

▲英國網友紛紛被地震驚醒並表示，「從未遇過這麼大的地震。」（圖／美國地質調查局）

根據《鏡報》報導，地震發生後，有超過30人向美國地質調查局（United States Geological Survey）通報地震，甚至有人是來自北愛爾蘭的愛丁堡（Edinburgh）與巴利堡（Ballycastle）。也有許多被地震驚醒的民眾第一時間就在社交軟體上分享地震感想。

網友表示，「整個房子一直在晃」、「沒有什麼東西能夠比地震，還更容易把你從睡眠中搖醒。這是我有史以來感覺過最大的一次地震，整個房子都在晃」等。也有部分網友說，房子在震動下不斷發出嘎嘎聲，將他們吵醒。一名住在震源地附近一間農場的網友則表示，搖晃的聲音持續了10秒鐘，整個聲音大到她還以為有什麼東西爆炸了。

Enormous boom like a huge transporter plane going supersonic, the whole house shook and then the noise rumbled off into the distance…scary! — Jane (@coille_lurach) November 16, 2021

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