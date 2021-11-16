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遛狗身中50刀慘死！她胸前遭刻「FAT」驚悚血痕　最後身影曝光

▲▼ 亞特蘭大一名女子遭砍50刀身亡。（圖／翻攝自gofundme）

▲ 詹尼斯和狗狗都被殘忍殺害。（圖／翻攝自gofundme）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國喬治亞州發生一起驚悚案件，一名婦女被發現陳屍於家附近的公園，身中至少50刀，胸口還被刻上大大的3個大寫英文字母「FAT」（胖），死狀悽慘。她的狗後來也在不遠處被發現，同樣已經死亡。附近居民人心惶惶，但目前尚無任何嫌犯被捕。

《紐約郵報》報導，這起事件發生於喬治亞州亞特蘭大，40歲婦女詹尼斯（Katherine Janness）的女朋友今年7月在當地一座公園內發現她的屍體，她們一起飼養的狗鮑伊（Bowie）則死在約30公尺外。

詹尼斯的驗屍結果12日出爐，可見她遭刺數十次，光是頭部就有15道傷口。根據富爾頓郡法醫的完整報告，她胸口的皮膚被刻上「FAT」字樣，判斷這是一起謀殺案件。法醫蘇利文（Karen Sullivan）表示，她死於臉部、頸部及軀幹上尖銳物品造成的傷害，導致主要血管及體內器官損傷。

▲▼ 亞特蘭大一名女子遭砍50刀身亡。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 亞特蘭大警方懸賞萬元美金，尋找握有線索的民眾。（圖／翻攝自Facebook）

詹尼斯身高165公分，體重70公斤，BMI值為25。驗屍報告指出，她的體重在正常範圍內，尚不清楚嫌犯為何會在她身上刻上「胖」字。警方尚未鎖定任何嫌疑人，先前懸賞萬元美金，鼓勵民眾提供線索，並公開詹尼斯與狗狗喪命前的最後身影。

死者的父親特雷爾（Terrell）說明，事發當天，詹尼斯出門遛狗後遲遲沒有回家，她女友克拉克（Emma Clark）便前往手機定位追蹤APP顯示的地點，未料看見她冰冷的遺體。

特雷爾12日也發出聲明表示，驗屍結果令當地警方及聯邦調查局（FBI）更加奮力緝凶，「得知她在生命最後時刻承受的痛苦，令人非常傷心。不論是誰做的，這都非常令人不安，對所有人的安全構成威脅。請保持警惕，注意你的周圍，因為我們不希望任何家庭經歷這樣的惡夢。」

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