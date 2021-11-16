拜登習近平「是不是老朋友」爆熱議　《路透》揭拜登抗拒心態

▲拜登和習近平究竟是不是「老朋友」引爆熱議。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美中元首於美東時間15日晚間7時45分（台灣16日上午8時45分）舉行視訊峰會，拜登被習近平稱呼為「老朋友」，但實際上，他於今年6月就曾公開抗拒這個稱呼，而2人究竟是不是「老朋友」，意外引爆各界熱議。《路透社》寫道，考慮到美國外交關係緊繃，拜登可能不想被盟國及政敵認為「與習近平關係友好」。

習近平在峰會開場時，稱呼拜登為「老朋友」，可能指2人在2011年8月同遊四川、會談數小時的經歷，但他們當時都不是國家元首。

拜登6月被記者問及，是否施壓「老朋友」習近平配合世界衛生組織（WHO）疫源調查時表示，「讓我們把話講清楚，我們瞭解彼此，我們不是老朋友，只是單純工作關係。」白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也說，「我可以證實，他（總統）不把他當成老朋友。」

▲拜習會旨在緩解美中緊張關係。（圖／達志影像／美聯社）



前美國國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel）表示，習近平此舉是各國領袖在會議開場時尋求「敘事優勢」的行為之一；中國人民大學教授時殷弘指出，習近平在美中關係緊張之際，依然以此相稱，但中國人稱某人為「老朋友」，僅表示彼此相識很久，「不一定代表對方是真朋友」。

美中在疫源調查、貿易及競爭規範、北京擴充核武及對台施壓等議題上出現分歧，而本次拜習會旨在緩和雙方緊張關係。華府上週表示，他們面臨北京日益擴大的「脅迫」，拜登也強調美國對於「自由開放印太」的承諾；與此同時，習近平警告回到冷戰的緊張局勢。

拜登承諾解決引發關注的領域問題，包括人權及印太地區，「我們身為美中領袖的責任，就是確保兩國之間的競爭不會演變成衝突，不論是刻意或者無意的。就只是簡單、直接的競爭。」習近平表示，美中身為全球前2大經濟體，以及聯合國安理會常任理事國，「必須加強溝通與合作」，解決雙方面臨的許多挑戰。

▲拜登上任後，首次與習近平面對面會談。（圖／新華社）



華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）中國專家肯尼迪（Scott Kennedy）表示，「雙方都試圖透過措辭、整體對話框架以及關係重要性，確立本次通話的目標是建立穩定關係。問題在於，他們是否在任何事情上達成共識，或者求同存異，避免衝突升級。」

儘管如此，美方官員淡化了雙方達成具體協議的期待。中國尚未兌現承諾，購買價值2000億美元的美國商品及服務，拜登也沒有計畫討論對中國商品課徵的關稅；美國議員及政壇人士呼籲政府抵制賽事，但白宮拒絕回答，美方是否派遣官員參加明年2月的北京冬奧。

外界指出，中國明年就要舉行冬奧，習近平也可望在2022年的共產黨代表大會上宣布續任國家領導人，理應試圖避免與美中緊張升級，但他也將反對華府在國際舞台上，替台灣開闢更多空間的努力。此前，五角大廈報告指出，北京顯著擴大核武及導彈計畫，美國議員也希望，總統把「要求中國縮減核武風險」視為首要任務。



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