不孝孫殘殺阿公阿嬤3死2傷　日法官1審認定「心神喪失」判無罪！

▲被告在家中持金屬球棒殺害至親，一審獲判無罪。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本神戶市一名男子2017年持金屬球棒殺害家人與鄰居，導致當時83歲的阿公、阿嬤以及一名女鄰居死亡，而母親和另一名女鄰居身受重傷。根據一審判決結果，法官認定嫌犯患有思覺失調症，犯案當時出現了幻聽、幻想，才會行兇，因此判無罪。檢方則認為，就算男子當時沒有完全責任能力，也應該處無期徒刑，因此對判決不服16日提出抗告。

根據《產經新聞》報導，現年30歲的被告2017年7月在神戶市殺害當時83歲的祖父母以及另一名79歲的女鄰居，並導致57歲的母親與69歲的女鄰居重傷，因此被以殺人與殺人未遂罪起訴。該案4日一審開庭，神戶地方法院認定被告沒有刑事責任能力，因此判處無罪。

一審庭中，被告是否具有責任能力成為主要的爭論點，檢方認為如果被告具有完全責任能力，就應該判處死刑，就算案發當時處於心神耗弱狀態，也必須處於無期徒刑。但辯護律師卻主張，被告如果心神耗弱，則應該判處無罪。

一審法官飯島健太郎表示，根據精神鑑定報告，被告患有思覺失調症，犯案動機是因為當時出現幻聽、幻想等，因此一審判決無罪。判決出爐後，也引起網友熱議，其中一派網友更是撻伐一審判決結果。

對此，神戶地檢認為，對於被告在案發當時是否真的喪失判斷能力一事，仍留有合理的懷疑，因此法官的判決具有重大事實認知錯誤，16日提出抗告。

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