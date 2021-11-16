Delta變異株主宰全球疫情　專家寄望新一代疫苗

▲專家指出，要戰勝SARS-CoV-2病毒，或許需要能阻止感染病毒的新一代疫苗。（示意圖／路透）



文／中央社

目前全球幾乎所有COVID-19確診病例均為Delta變異株所引發，許多地方未嚴格防疫，助長了病毒傳播。現有疫苗仍能預防Delta變異株導致的重症和死亡，但科學家不敢鬆懈。

以下是路透社的資訊彙整：

Delta變異株仍為主流

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）是由新型冠狀病毒SARS-CoV-2引發，而目前最令人擔心的SARS-CoV-2變異株，是最早於2020年12月在印度發現的Delta變異株。

世界衛生組織（WHO）將Delta列為「高關注變異株」（variant of concern），意味著此一變種能增強傳染力、導致更嚴重的疾病，或削弱疫苗及治療的效力。

美國加州拉荷亞免疫學研究所（La Jolla Institute for Immunology）病毒學者克羅提（Shane Crotty）說，Delta變異株的「威力」在於傳染力。美國疾病管制暨預防中心（CDC）也表示，Delta的傳染力要比先前的變種強兩倍多。研究還顯示，感染Delta的人比感染其他變種更有可能住院。

Delta變異株引發症狀的速度也比原始病毒快上2至3天，免疫系統採取防禦的時間變得更短。

感染Delta變異株的人，鼻腔內攜帶的病毒量約為感染原始病毒者的1200倍。已接種疫苗者若感染Delta變異株，體內的病毒量相當於未接種染疫者，且一樣可把病毒傳染給別人。

但已接種疫苗者身上的病毒量會比較快減少，所以這些人能傳播病毒的時間較短。

世衛組織表示，在各機關向公共資料庫通報的所有基因組序列中，有99.5%是Delta變異株，且在大多數國家，Delta病例數都遠多於其他變種。

但南美成了明顯的特例，Delta變異株在當地呈漸進式傳播，且過去一度認為可能危及全球的其他變異株也仍引發不小占比的病例數，例如Gamma、Lambda和Mu。

Delta變異株的子代

Delta變異株成為全球疫情主流，許多疫苗專家現在認為，未來所有變異株都會是Delta的分支。其中一個比較重要的是AY.4.2，目前病例大多集中在英國，在定序病毒樣本中約占10%。

病毒利用棘蛋白來侵入細胞，而AY.4.2的棘蛋白上有兩個額外突變。科學家仍在研究這兩個突變是否讓AY.4.2更具優勢。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency）將AY.4.2列為「調查中的變異株」，初步分析認為，與Delta相比，AY.4.2並不會大幅削弱疫苗效力，但有證據顯示，AY.4.2的傳染力可能稍微強一些。

世衛組織表示，AY.4.2至少已在42國傳播，包括美國。

還會出現更多變異株？

病毒專家正密切關注Delta變異株的演變，並尋找任何已發生突變的跡象；若有突變，可能會讓Delta變異株得以突破疫苗和自然感染帶來的免疫保護。

現有疫苗可避免重症和死亡，只是無法完全阻止感染。即使患者已接種疫苗，病毒仍可在其鼻腔內複製，因此患者有可能透過微小的霧化飛沫傳播病毒。

美國梅約醫院（Mayo Clinic）疫苗研發專家波藍（Gregory Poland）指出，要戰勝SARS-CoV-2病毒，或許需要能阻止感染病毒的新一代疫苗。他和其他專家都認為，在這種疫苗問世之前，世界仍無法擺脫COVID-19的威脅。

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