台灣動漫畫家都受到他影響！最偉大裝飾藝術家「慕夏」來台展出

▲影響台灣動漫畫家、繪師，「永恆慕夏-線條的魔術」特展將來台。（圖／聯合數位文創）



記者林育綾／台北報導

許多動漫、遊戲都受到他的風格影響！捷克國寶新藝術大師阿爾豐斯．慕夏（Alfons Maria Mucha）巡迴特展即將來台，「永恆慕夏-線條的藝術」規劃5大展區將於12月18日在台展出。主辦表示，從日本明治時代初期「少女漫畫」畫風的濫觴至1980年代後半的遊戲、動漫設定的奇幻插畫，都能看出「慕夏風格」的影響力，直接或間接的影響了台灣的漫畫家與繪師。

慕夏被被紐約時報頭版譽為「世界上最偉大的裝飾藝術家」，此次來台展出「永恆慕夏-線條的藝術」特展，將一窺這位20世紀捷克新藝術巨擘的創作秘辛與影響力。策展人特別邀請了6位台灣漫畫家與繪師參與展出，隨著展區動線民眾能逐漸洞悉「慕夏風格」影響力，是如何由西漸漸擴染致東方世界，「第五展區」加入在地化的元素，是台北站獨家特色。

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▲策展人特別邀請了6位台灣漫畫家與繪師參與展出，包括台灣漫畫家游素蘭老師作品。（圖／聯合數位文創）

20世紀初期，當時正值東西亞化思潮影響，慕夏擅長以細膩線條勾勒出女性靈魂之美，在明治初期蔚為風潮，許多大眾刊物透過模仿慕夏風格，去投射出當代社會對遙遠歐洲的文化憧憬，這樣的新藝術風格更影響了其後日本少女漫畫的作畫風格。

而台灣的漫畫創作深受日本漫畫的洗禮，隨著台灣在解嚴後，版權意識逐漸抬頭，創作不再受限的90年代，為國內帶來了一波原創漫畫的黃金潮，像是游素蘭、依歡、賴安，都是當時發跡於90年的少女漫畫家。

有趣的是，當時台灣少女漫畫畫風雖深受70-80年代日本少女漫畫影響，卻沒有特別意識到這之中的圖像表現手法，是源於明治時期傳入的「慕夏風格」。漫畫家依歡提到，「小時候看的那些，都不知道是慕夏，像是塔羅牌的風格等的，還有紅茶飲料的包裝，直到長大了，才知道原來以前看的少女漫畫的唯美風格，很多都是受到慕夏的影響。」

而透過藝術作品接觸到慕夏的漫畫家賴安說，「雖然一開始接觸慕夏是因為廣告海報，可是當第一次在台灣歷史博物館看見慕夏的作品時，就更愛這系列的作品，還在2013年前往東歐旅遊時，特別跑了一趟慕夏美術館參觀更多面向的作品。」顯見在這些漫畫家的心中早已融入了慕夏風格的血脈，相互疊加，形成了現在看見的層次美。

▲▼「永恆慕夏-線條的魔術」特展，策展人特別邀請了6位台灣漫畫家與繪師參與展出，上圖為Krenz作品；下圖為Loiza作品。（圖／聯合數位文創）

漫畫家游素蘭也分享自己與慕夏相遇的起點，是源自老師的巧妙安排，「當時我很愛畫漫畫，可是老師覺得漫畫上不了檯面，所以就想誘導我去畫國畫或是水彩，於是就開始推薦我去看看慕夏的作品，那些線條很像宮廷的人物畫，可是整體的圖案編排設計，在那個年代是很少見的，所以帶來的美感衝擊很大，才發現原來線條跟色彩是可以這樣搭配的，像這次參展的作品，可以看見其中一幅有漂亮的邊框設計，其實也是有受到慕夏的影響而創作出不同的想法。」

「永恆慕夏-線條的魔術」特展將於今年12月18日在中正紀念堂 1展廳展出，展期至2022年4月5日。開放時間為每日10:00到18:00，17:30最後入場，除夕、農曆初一及228休館。