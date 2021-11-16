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順澤宮神帽有神秘力量！　挪威鐵人伊登靠它狂勝6賽：沒戴我就會輸

▲▼伊登（Gustav Iden）戴著順澤宮的「神帽」參賽，6場全勝。（圖／翻攝自IG／Gustav Iden）

▲伊登戴著順澤宮的「神帽」參賽，6場全勝。（圖／翻攝自IG／Gustav Iden）

記者葉睿涵／綜合報導

台灣彰化縣歷史悠久的埔鹽順澤宮，自1948年以來就一直是當地居民相當重要的信仰，就連國外的旅客也經常到訪，祈求主祀玄天上帝保佑。挪威鐵人三項選手伊登（Gustav Iden）更因為順澤宮的帽子能在比賽中為他帶來好運，而多次被拍到在賽事中戴著這頂「冠軍帽」，一再讓順澤宮聲名大噪，也讓帽子有了「神帽」的美名。

2019年9月，伊登在法國尼斯的世界半程鐵人三項錦標賽中，以3小時52分35秒的成績一舉奪下冠軍。而伊登在賽事終點壓線、振臂高呼之際，頭戴以中文字書寫的「埔鹽順澤宮」帽子意外吸引眾人目光，引發熱烈討論。伊登事後證實，他在日本東京的街頭偶然拾獲了這頂很酷的帽子，還認為它「也許有種神秘的力量」，於是決定戴上它參賽，沒想到帽子竟為他帶來了好運，助他奪得冠軍。

伊登的話讓順澤宮一夕爆紅，不少人將廟宇派發的宮廟帽奉為「神帽」、「冠軍帽」，紛紛向順澤宮索取帽子，一時之間供不應求，就連埔鹽鄉長許文萍也公開邀請伊登一同參訪順澤宮。2020年9月，伊登再度戴著順澤宮的「神帽」參加位於德國拉廷根的鐵人三項錦標賽並再次奪冠，讓「冠軍帽」的美名越發傳神。

今年11月6日，伊登在他的個人IG上傳了自己戴著順澤宮帽子奪冠的照片，並附文寫道，「你想知道一些瘋狂的事嗎？我從來沒有在戴著這頂幸運帽時輸過比賽。我在過去2年內，曾戴著台灣的宮廟帽參加過6場比賽，我每一次都贏了，而輸掉的那幾場我都沒戴帽子。我不太相信運氣，只相信信心，而信心來自何處，對我來說不太重要。#埔鹽順澤宮」。

伊登發文後，瞬間吸引了超過1.6萬名網友按讚，不少台灣網友感動地為他加油打氣，並祝福他「繼續贏下去」、「台灣愛你」。也有許多來自其他國家的網友對伊登神奇的帽子大感好奇，紛紛留言詢問，「你從哪裡拿到那頂帽子？」，讓順澤宮的帽子再次成為國際焦點。

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