金正恩時隔1個月終於「再現身」！　親自視察長白山建設

▲金正恩時隔1個多月終於出現在鏡頭前。（圖／朝中社）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩時隔1個月再度現身於公開場合，前往位於北韓北部的三池淵市視察施工現場並進行指導。事實上，金正恩繼10月11日在平壤出席國防展覽會的開幕式後，就沒有再出現於鏡頭前。而近年金正恩露面的次數大減，北韓最高領導人的替身與病危傳聞更是不間斷。

根據《朝中社》16日報導，金正恩親自前往北韓北部兩江道三池淵市的都市整建工程第三期施工現場視察。三池淵市為於被視為「革命聖地」的長白山（北韓稱白頭山）上，2019年正式從郡升格為市。由於被金正恩指名為「山區文化城市」，三池淵市目前正在積極投入開發建設。在完工的第一期與第二期工程中，已經建造數千套住宅。

《朝中社》10月12日報導，金正恩同月11日出席國防展覽會開幕式並發表演說，但其後卻有長達35天的時間都沒有任何公開行程，直到11月16日該媒體才再度報導金正恩前往三池淵市視察都市開發工程。

金正恩在視察時表示，北韓的氣候嚴寒，工人們在如此不利情況下馬不停蹄地推進龐大的建設工程，使得該地區成為社會主義「山區文化城市」的典範。當天勞動黨組織書記趙甬元、內閣總理金德訓、黨中央書記朴正天、中央組織指導部長金才龍以及內閣副總理朴勳也陪同視察。

另一方面，北韓朝鮮人民軍各級機械化部隊管轄砲兵區分隊6日在朴正天的主導下進行砲擊競賽訓練，但該次砲擊競賽訓練，北韓最高領導人金正恩卻罕見沒有出席，僅由朴正天主導指揮，並由人民軍參謀總長林光日出席參觀。

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