英國開放40歲↑打加強針　強生：擬調整打完3劑才算「完整接種」

▲英國40歲以上民眾施打第三劑新冠疫苗加強針。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

隨著歐洲各國疫情再起，英國宣布開放49至40歲民眾接種加強針，同時通過16到17歲青少年接種第2劑輝瑞/BNT疫苗。首相強生則指出，所謂「完整接種」的定義可能需重新調整，必須打完三劑才能算是完整接種，但未提到何時會實施此新規。

英國科學家同意擴大國內疫苗接種計畫，開放所有40到49歲的健康成人在接種完第2劑的6個月後施打第3劑。首相強生（Boris Johnson）也提到，東歐、中歐已經爆發新一波新冠肺炎疫情，英國確診數也不斷上升，因此呼籲英國人民必須引以為戒，請符合資格者盡速施打加強劑。

強生表示，接種第三劑疫苗能夠使生活更加容易，「考慮到這一點，我們必須全面調整『完整接種』的定義，我認為這一點越來越明顯。」先前英國僅開放50歲以上民眾施打第三劑，但在施打年齡下修後，強生尚未給出改變完整接種定義的具體時間。

英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）也批准讓16到17歲青少年接種第2劑輝瑞/BNT疫苗，只要接種第一劑12周以上，就可以在施打第二劑。英國疫苗接種和免疫聯合委員會主席林偉勝（Wei Shen Lim，譯音）在聲明中說，新建議擴大追加劑施打對象的年齡層，「將有助於讓保護力延續到2022年」。

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