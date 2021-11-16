天空中出現「甜甜圈」　瑞士攝影師捕捉到不明物體

▲瑞士蘇黎世一名攝影師，上週在天空中拍下看似「甜甜圈」的不明物體。（示意圖／翻攝自pixabay）

實習記者黃靜芸／綜合報導

瑞士蘇黎世的一位攝影師上週晚上，於推特發文表示自己原本想捕捉SpaceX的奮進號返回，卻意外在天空中拍下不明物體，而這個不明物體看起來就像一個發光的「甜甜圈」。

據《生活科學》（LiveScience）報導，這名攝影師上週一晚上用推特帳號@Eavix1Eavix發文分享他當時拍到的照片，照片中可以看到，一個散發著藍色螢光的圓環在天空中，因當時SpaceX的奮進號太空船正要返回，讓他誤以為自己拍下的就是太空船，而這組照片也被每日郵報引用為太空船的附圖。

但當美國東部時間晚上10點30分之後奮進號太空艙返回時，它降落在半個地球之外，也就是距離蘇黎世超過五千英里 （約8000公里）的墨西哥灣，所以在蘇黎世是看不到奮進號的。

一位業餘衛星追蹤者，同時也是荷蘭萊登大學 （Universiteit Leiden）的學術研究員朗布魯克（Marco Langbroek）說到，「在那天晚上登陸前，奮進號在瑞士上空時都在地球的陰影裡，即它不會被太陽照到，因此不可見」，並表示不論如何，在瑞士都是不可能看到奮進號的。此外，他認為這組照片拍到的只是恆星照片，因失焦及相機晃動拍壞的。

而這個「甜甜圈」的真實身分還是無從得知，也許只是火箭頂部的一小部分，但在它還沒被證實前，也只是一個不明物體。

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