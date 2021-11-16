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拜習會料將聚焦「能源、經濟」問題　CNN整理3大重點一次看

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登和中國國家主席習近平於16日上午8點45分舉行視訊會談。由於美中目前仍是相互依賴的關係，兩國仍需緊密合作，才能在氣候危機、經濟等問題上取得雙贏的局面，因此CNN推測，拜登與習近平預料將在此次會面中，就美中之間的貿易關稅、中國房地產行業收縮以及全球能源危機等問題進行討論。

▲▼拜習會。（圖／達志影像／美聯社）

▲「拜習會」於16日上午登場，外媒預計經濟問題將是會談中的重要議題，下同。（圖／達志影像／美聯社）

貿易與關稅

美國目前有24家企業正在向拜登施壓，要求其取消對中國的關稅，以緩解不斷飆升的通貨膨脹問題，而財政部長葉倫（Janet Yellen）14日接受採訪時也透露，政府確實正在考慮相關措施。不過CNN認為，美國目前對中國的態度仍十分強硬，也不斷對國內企業推出補貼措施，因此取消對中國的貿易關稅可能性不高。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在10月份的演講中曾指出，美國正要求中國兌現「第一階段貿易協議」中的承諾，補齊遠遠落後於計劃的購買美國貨物進度。因此CNN認為，相關問題可能也會是本次「拜習會」中的重點之一，不過拜登政府的一位高級官員14日曾告訴CNN，關稅問題並不在拜登的會議議程中，若習近平未提起相關議題，那本次的會面將不會觸碰這個領域。

▲▼恆大。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國認為，中國恆大所面臨的危機將影響國際金融市場。（圖／達志影像／美聯社）

中國房地產行業

葉倫14日也提到，美國政府非常關注中國陷入困境的房地產行業，因為他們認為，如果中國的經濟「放緩幅度超過預期」，很可能會引發全球後果。去年9月，房地產開發商「恆大地產」（Evergrande）發出聲明指出，由於該企業面臨嚴重的經濟問題，無力償付欠下的巨額債款，因此極有可能會出現違約的現象。消息傳出後，房地產業和金融市場立刻陷入恐慌，因為房地產業在中國的經濟產出中佔了高達30%的比例。

儘管恆大事後設法支付了一些利息，避免了破產，但由於恆大明年仍有大量債務到期，金融風暴潛在的威脅並未解除。葉倫指出，這是因為中國房地產行業的公司槓桿率過高，這也是中國正在努力解決的問題之一。在最近的一份報告中，美聯儲也警告，恆大危機與中國的金融壓力可能會導致全球金融市場陷入緊張氣氛，並對美國產生負面影響。

▲▼COP26。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國需與中國合作，才能良好解決雙方最近在COP26所承諾的減少碳排量目標。（圖／達志影像／美聯社）

能源和氣候

美中雙方最近在氣候危機問題上達成共識，並在第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）上共同承諾將減少碳排量，讓各國深感意外。由於全球最大的兩個經濟體同時也是最大的二氧化碳排放國，因此雙方必須積極合作，才能達成目標。

不斷更新／習拜會現場影片來了！　習近平稱呼拜登為「老朋友」

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