彭博：台灣是美中衝突最大風險　拜習會「7大重點議題」一次看

▲拜登於白宮與習近平展開視訊會談。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國總統拜登及中國國家主席習近平於台灣時間16日上午8時45分展開視訊會晤，《彭博社》指出，儘管美中尋求穩定關係，但外界對於重大議題取得突破性進展，期望並不高；報導中還特別點名台灣「是美中發生衝突的最大風險」。以下為本次會談可能涉及的7大重點面向。

1、貿易

美中去年簽署一項為期2年的臨時貿易協議，要求北京改變智慧財產權與其他領域的監管規範，也替中國應該進口的美國商品立下具體目標，但雙方在經貿問題上至今仍有重大分歧，包括北京是否遵守上述協議。

根據《彭博社》估算，在上述協議的頭21個月裡，中國僅購買了承諾數量的一半商品；與此同時，中國出口持續成長，在今年前10個月還創下新的年度紀錄。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，華府也持續關注其他問題，包括中國「極度強勁且有效的產業政策」對於美方成長、競爭及繁榮的能力造成何種影響，「我們強烈認為，這是我們必須進行的更廣泛對話。」她與商務部長本周與印度、日本及南韓官員會晤，如果拜習會達成共識，也可能在不久的將來出訪中國。

▲拜登與習近平。（圖／達志影像／美聯社）



2、財務透明度



長期以來，中國在美上市公司以國安考量為由，拒絕美國監管機構的審計與審查。美國議員表示，上述抵抗讓投資者承受遭詐欺風險，而美方已採取初步行動，可能讓一些中國股票下市。

北京最近表態，有意願增加跨境會計合作，並且逐漸向海外投資者開放金融產業，中國證券監督管理委員去年也向美國提案，試圖解決審計僵局。

摩根大通今年8月成為首間獲批准、能夠全資擁有一間中國證券公司的華爾街公司，高盛集團緊追在後，而Visa、穆迪（Moody's）等許多美國企業選擇旁觀等待批准。若本次峰會出現正向成果，這些公司也將獲益。

3、簽證

學生、記者、官員及中國共產黨成員都受到兩國簽證限制的影響。川普政府限制中共黨員及其直系親屬的旅遊簽證，去年，美方也以國安因素為由，撤銷超過1000名中籍學生與研究人員的簽證；北京方面持續反擊，例如驅逐外媒記者，強迫持短期簽證者回國。各界認為，這是拜登與習近平可能決定休戰的一大領域。

▲拜登仍將中國科技視為主要目標之一。（圖／達志影像／美聯社）



4、制裁黑名單

美國針對新疆、香港問題，對中國官員及商品實施制裁，北京對此實施報復，也懲罰在台灣問題上「行為極其惡劣」的美國官員，以及對台軍售的美國企業。

美中都不太可能放棄已經實施的制裁或黑名單，而拜登先前表示，他希望將人權議題置於外交政策核心，因此，他很可能在峰會上向習近平提及此議題。

5、科技



美中科技領域的關係緊張，尤其如今全球半導體短缺，局勢再度升級。雖然川普政府採取的更極端措施已被淡化，例如放話禁止字節跳動（ByteDance）的影音社交平台TikTok，但拜登仍將中國科技視為主要目標之一。

習近平清楚表明，他希望中國在核心技術上自給自足，而此領域過去一直都由美國領導，從晶片製造到人工智慧等等。華府也想保衛其企業的競爭力，對於如何避免技術透過強制轉移、駭客攻擊落入對方手中，也日益提高警覺。

▲拜登與習近平即將展開視訊會晤。（圖／新華社）



6、台灣

《彭博社》寫道，「台灣是美中衝突的最大風險」，北京宣稱台灣為其領土，並且不斷對台加大軍事、經濟及外交施壓力道，例如10月就派遣超過200架軍機進入台灣防空識別區。

與此同時，拜登曾表示，若台灣遭到北京攻擊，美國將會協防台灣；儘管華府官員事後強調政策沒有改變，但美方對台的「戰略模糊」政策持續受到檢視。不論究竟是刻意或口誤，習近平都可能會與拜登釐清此事。



7、奧運

北京2022冬季奧運即將開始舉辦，儘管一些美國議員呼籲抵制賽事，但拜登目前尚未支持此觀點。雖然美國總統不太可能參與奧運，但習近平可能會提出邀請、「伸出橄欖枝」。