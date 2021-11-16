　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜習會首次視訊會談　專家分析雙方策略：可能只會談定最小目標

▲▼ 2012年2月14日，中國國家主席習近平訪美期間，在白宮與時任美國副總統拜登握手。（圖／路透）

▲拜登9年前以副總統身分拜訪時任副主席習近平，這次會是他們久違的「面對面」會談。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登和中國國家主席習近平，預計於台灣時間今（16日）上午8點45分舉行視訊會談。這是自拜登年初上任以來兩國元首首次面對面會談，此前2月和9月，雙方均透過電話短暫通話，而此次重要的會談，雙方都帶著清楚的策略。

兩國元首視訊會談內容預計將觸及幾個重要議題，如網路安全、貿易、核武限制，以及台灣議題。

拜登策略

美中雙方在會談前動作頻頻，華盛頓根據現有形式也率先方話表示，「不預期這次談話會有任何實質成果」。不過歷史學家蘇李（Jeremi Suri）認為，即使對成果預期低，但對拜登和習近平而言都是一個歷史機遇，雙方都能將清楚的策略搬上檯面。

蘇李表示自70年代和80年代以來，美國歷屆總統如尼克森、雷根和布希與中國的接觸，都在做2件事。首先，他們試著了解中國此刻正要往哪個方向走去；再來，就是兩國究竟有沒有辦法屏除雙方隔閡，能夠合作解決問題，還是會走向更多更嚴重的衝突？

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，拜登不會羞於闡明話題，而且會清楚表明美國的意向和重視的議題，同時表達對中國共產黨的憂慮。拜登上月表示自己已說的很清楚，美中之間不是一定要走向衝突，沒有理由必須這麼做。

習近平策略

分析師指出習近平會想說服拜登，讓美國在外交和經濟上放緩對中國的施壓，但最重要的是，習近平面對國內的壓力鍋，必須在拜登面前保持一個世界強權領導人的形象。

蘇李表示習近平在很多議題上會採取迴避策略，絕不會直截了當地談，因為他在過去的國際會談上都採取一貫方式，僅侷限地談一些議題，避免衝突的同時，也不會大方達成任何協議，更重要的是他要讓中國人民看到自己能和美國總統平起平坐。

專家認為雙方在此次會談中都會盡力避免衝突，但同時也絕不妥協，尤其其中有些議題更是雙方無法達成共識的，像是印太區域的問題，因此雙方會試著達到彼此最低程度的目標，讓接下來彼此能夠試著控制競爭不再升溫，但目前尚不能確定會妥協的是哪方面的目標。

►從「腳底」暖到全身的最強方法

ET快訊
愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點
Apple這功能外洩老爸特殊愛好！母子共賞「超巨大2顆排球日
「同志天菜」主持人低調陪吃…辣妻屁股蛋見光！同框現最萌身高差
想出國玩了？　前台大醫喊「等等」先撐過這時間
2傘兵空中相撞驚悚影片曝！　5秒急墜35公尺1死1重傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜習會首次視訊會談　專家分析雙方策略：可能只會談定最小目標

2傘兵空中相撞驚悚影片曝！　5秒急墜35公尺1死1重傷

《魷魚遊戲》反映南韓社會黑暗面　家庭負債大過GDP全球唯一

美科羅拉多州高中附近公園驚傳槍擊　「至少30聲槍響」6學生送醫

他等紅燈突下車解放　下體噴出「驚人拋物線」用路人看傻

棕熊闖小7　店員慘叫40秒影片曝！網友笑翻：牠在找實聯制

丈夫不洗奶瓶被唸竟暴怒！　猛呼妻巴掌還折斷手臂

拜登簽署通過33兆元基建法案　5年投入15兆翻新全國基礎設施

白俄製造移民危機歐盟要制裁　波蘭築牆護邊界

美國盼拜習會化解緊張　但雙方均無意妥協

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

北市嬤載1歲孫女遭砂石車輾過　疑買完菜回家...屍骨分離慘死！

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉「沒人理」！ 憲哥出面：可以了…揭真相

瑪莎惡少幕後博弈暴力團被抄！　檢警查扣4名車、4幹部全被逮

模仿愛裝熟同學！眼神上下打量　「口氣、肢體動作」一次到位像炸

頭被速球重擊！耳軟骨露出縫6針　陳偉漢：賽前看他影片就怕怕的

拜習會首次視訊會談　專家分析雙方策略：可能只會談定最小目標

2傘兵空中相撞驚悚影片曝！　5秒急墜35公尺1死1重傷

《魷魚遊戲》反映南韓社會黑暗面　家庭負債大過GDP全球唯一

美科羅拉多州高中附近公園驚傳槍擊　「至少30聲槍響」6學生送醫

他等紅燈突下車解放　下體噴出「驚人拋物線」用路人看傻

棕熊闖小7　店員慘叫40秒影片曝！網友笑翻：牠在找實聯制

丈夫不洗奶瓶被唸竟暴怒！　猛呼妻巴掌還折斷手臂

拜登簽署通過33兆元基建法案　5年投入15兆翻新全國基礎設施

白俄製造移民危機歐盟要制裁　波蘭築牆護邊界

美國盼拜習會化解緊張　但雙方均無意妥協

吃貨黃金獵犬超聰明　「一招成功闖入廚房」笑翻8萬網

國泰金法說會今登場、康控前3季大虧2股本　財經HOT 5一次看

《華爾街》：中資收購義大利軍用無人機廠商　羅馬當局不知情

助攻臺灣淨零轉型　Energy Taiwan智慧能源週12月開跑

營養師激推滷雞腿便當，白飯換「這個」不怕胖！

《哈利波特》手遊女角「阿嘿顏」炎上　歪嘴吐舌像被侵犯…官方聲明

瑪莎惡少同夥認了架住男大生　荒唐辯解讓警痛批：現在還不說實話

運安會約聘人員均薪破10萬　楊宏智曝原因「很不容易了」

39年來第1人！　紅人菜鳥二壘手印地亞獲國聯新人王

愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

國際熱門新聞

岳母「愛上準女婿」拒出席婚禮　她曝1前兆

2傘兵空中相撞驚悚片曝　5秒急墜35米

男大生和海豚「人豚戀」6個月　結局悽慘

網紅夫妻墜機亡　最後影片俯瞰小島

美洲豹突襲「戳瞎農民」　兒一刀斬死大貓

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

棕熊闖進小7　店員慘叫40秒影片曝

他紅燈突下車解放　驚人拋物線用路人看傻

愛女只參選副總統　杜特蒂不滿

夫妻為洗奶瓶吵架　她慘被呼巴掌折斷手臂

利物浦爆炸　英提升恐攻威脅等級

制裁盜版漫畫網站　日大出版社提刑事告訴

拜登正式簽署　通過33兆元基建法案

《魷魚》反映南韓社會　家庭負債超GDP全球唯一

更多熱門

相關新聞

美高中附近公園傳連續槍擊　至少6學生送醫

美高中附近公園傳連續槍擊　至少6學生送醫

美國科羅拉多州奧羅拉（Aurora）一所高中附近15日白天發生槍擊案，據指出嫌犯有數名，造成至少6名青少年受傷送醫。

拜登正式簽署　通過33兆元基建法案

拜登正式簽署　通過33兆元基建法案

美盼拜習會化解緊張　但雙方無意妥協

美盼拜習會化解緊張　但雙方無意妥協

拜習會定本週　美國對中台動作頻

拜習會定本週　美國對中台動作頻

蔣萬安遭嗆為何萊牛可吃　陳吉仲一圖打臉國民黨：很多民眾也想問

蔣萬安遭嗆為何萊牛可吃　陳吉仲一圖打臉國民黨：很多民眾也想問

關鍵字：

美國總統拜登習近平中國

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

岳母「愛上準女婿」拒出席婚禮　她曝1前兆

遠百A13電梯突下墜卡死！6乘客「14樓掉到11樓」受困

台中「球棒少年團」瘋砸賓士　犯案原因曝光

國一新生鐘聲響未進教室　下一秒墜樓亡

吳夢夢狠罵鄧佳華連千毅！拍片女優再爆是SWAG女神

老公躲廁所看片片　遭「蘋果1功能」出賣！

22歲男偶像認愛經紀人：不想遇粉絲再被甩開手

2傘兵空中相撞驚悚片曝　5秒急墜35米

大腸癌「從耳朵和臉」能看出！他冒燒焦色已第三期

星巴克11／15「連續7天」買1送1

《全明星》粿粿爆熱戀台日混血男星

「冒出這5種痣」致死率超高！調查：71%長在肢端

更多

最夯影音

更多
哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆
西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

北市嬤載1歲孫女遭砂石車輾過　疑買完菜回家...屍骨分離慘死！

北市嬤載1歲孫女遭砂石車輾過　疑買完菜回家...屍骨分離慘死！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面