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2傘兵空中相撞驚悚影片曝！　5秒急墜35公尺1死1重傷

記者黃翊婷／綜合報導

巴西上週六（13日）發生一起傘兵墜落意外，35歲的跳傘隊長埃里克在跳傘活動中，與少校弗朗西斯科發生碰撞，導致兩人的設備纏在一起，並自35公尺的高空墜落，造成1死1重傷。有民眾拍下長達1分鐘的目擊影片（約38秒處發生碰撞），畫面相當震撼。

巴西傘兵空中相撞，1死1重傷。（圖／翻攝自推特／@portaldoholanda）

▲兩人從設備糾纏在一起到墜落地面，只有大約5秒鐘的反應時間。（圖／翻攝自推特／@portaldoholanda）

影片中，只見埃里克（Erick Nascimento de Souza）和弗朗西斯科（Francisco Damiao Vieira Neto）原本各自在空中盤旋，大約38秒之後，兩人的距離卻越靠越近，接著黃色傘面者從上方撞上紅色傘面者，雙方設備瞬間纏在一起，並在5秒鐘內從大約35公尺的空中墜落地面，嚇得一旁的目擊民眾忍不住大聲尖叫。

綜合巴西媒體報導，埃里克和弗朗西斯科13日參與位於里約熱內盧州城鎮雷森迪舉辦的民間跳傘活動，卻不慎在空中發生碰撞，導致埃里克死亡，而重傷的弗朗西斯科仍在醫院接受治療當中。

事後軍方和消防單位證實確有此事，但並未透露傷者目前的健康狀況，僅表示會全力協助家屬處理後續事宜。

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2傘兵空中相撞驚悚影片曝！　5秒急墜35公尺1死1重傷

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