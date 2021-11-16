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丈夫不洗奶瓶被唸竟暴怒！　猛呼妻巴掌還折斷手臂

奶瓶,娃娃椅,嬰兒,嬰兒椅,嬰兒用品。（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲夫妻倆因為奶瓶起爭執。（圖／取自免費圖庫negativespace）

記者張靖榕／綜合外電報導

新加坡一對新婚一年多的夫妻，因一次出門前老婆好幾次要老公去把奶瓶洗乾淨，卻被老公當耳邊風，結果雙方引發爭執，惱羞成怒的老公竟然連續掌摑老婆，還打到老婆懷裡才5個月大的男嬰頭部，導致小孩大哭。老公從門邊追老婆追到客廳，竟然還將對方手臂弄到骨折，事後被控2項罪成有期徒刑5月，但不服仍要上訴。

新加坡《聯合早報》報導，30歲丈夫和29歲妻子在2017年結婚，並於婚後育有一子；2018年12月15日，夫妻倆帶著小孩準備去參加妻子弟弟的喬遷派對，卻在出門前發生衝突。

妻子多次要求丈夫把孩子的奶瓶洗乾淨，但丈夫都沒有理會，兩人因此吵起架。丈夫突然暴走猛搧妻子巴掌，還把妻子抱在懷裡的兒子打哭；妻子看到兒子被打感到非常震驚，立刻要求丈夫住手，但丈夫不只不停手，還連續呼了妻子兩次巴掌，並再次打中兒子頭部，害男嬰當場嚎啕大哭。

妻子抱男嬰跑到客廳後，竟被追上來的丈夫壓制在沙發上反折手臂，直到聽到手骨斷裂的聲音才罷手。送醫後妻子還必須動手術，直到案發2年後手臂仍然會無力和僵硬，也無法提重物。

丈夫在庭上辯稱妻子患有產後憂鬱症，當時是為了阻止她自殺才會這麼做；然而妻子否認患有產後憂鬱，甚至表示案發後丈夫竟還威脅她不准報警，而她因為擔心兒子安危，也希望能挽回婚姻，才聽信丈夫的謊言，以為他不是故意弄傷她，直到之後又多次被打，才終於狠下報警提告。

法官依蓄意傷人和魯莽行事2罪，判處丈夫有期徒刑5月。丈夫不服判決，已提出上訴。

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