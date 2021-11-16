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拜登簽署通過33兆元基建法案　5年投入15兆翻新全國基礎設施

▲▼美國總統拜登正式簽署生效1.2兆美元（約新台幣33兆元）基建法案。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登在國會議員等人簇擁下，簽署生效1.2兆美元基建法案。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登今（16日）正式簽署總額1.2兆美元（約新台幣33兆元）的基建法案，該法案旨在將大量金援挹注到各洲和各地方政府，藉由修繕橋梁和路面、擴建寬頻網路等工程，在全國大範圍增加就業機會。

綜合外電報導，基建法案的簽署儀式在白宮南草坪舉行，是民主黨和共和黨員少數願意共同出席一個場合的時刻，他們一同慶祝兩黨達成的成就。當前因為應對經濟等國內外問題引起許多人不滿，導致民調直直落到接近40％關卡的拜登，簽署完基建法案後他向世人昭告，「美國再次動起來了」（America is moving again），並且證明兩黨仍然有辦法共同協商並達成結論，他也接受眾人起立鼓掌。

▲▼美國總統拜登正式簽署生效1.2兆美元（約新台幣33兆元）基建法案。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登在白宮南草坪發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

基建法案當中的5500億美元（約新台幣15兆元），將在5年內投入基礎建設項目裏頭，包括全國各地的道路、橋梁、大眾運輸系統、鐵路、機場、港口和水道等，其中650億美元（約新台幣1.8兆元）會用來擴大寬頻網路的基礎建設，並投資數百億美元改善電網和供水系統。另外的75億美元（約新台幣2082億元）則會用來增進全國電動車充電樁網絡。

這項法案8月在參議院以69票比30票大落差通過，最終於11月5日在眾議院通過，其中13張贊成票是共和黨眾議員投下。

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