中壢滷味遭控亂喊價坑人　老闆喊冤都是誤會：每年只有4個月賺錢

▲老闆強調，他們不會亂算錢，照價格標示多少就多少，不會沒有標準。（圖／民眾提供）



文／鏡週刊

桃園中壢火車站附近一家滷味攤遭網友指控亂喊價，甚至坑殺外籍移工，明明沒夾多少料卻貴得離譜。對此，遭影射的業者大聲喊冤，表示可能是近期物價上漲，價目表來不及更新才造成誤會，也強調沒有故意欺騙任何消費者。

上週末一名女網友在《Dcard》發文，爆料這間滷味攤幾乎每次結帳都會亂喊價，甚至還會坑殺移工消費者。如情侶共吃一碗，只點一籃配料且沒夾肉，竟要價300元；或是有人配料只夾了一籃就被喊到400元，讓該名網友看不下去，留下紙條告誡店家「請不要再欺騙移工們！已幾次被發現多收錢，請有點道德好嗎？」文章一出引來在地人撻伐，在Google評論收到不少一星負評。

對於熟客指控，滷味攤老闆喊冤，表示自己開店10幾年沒遇過這種事，可能是價目表來不及更新才會發生誤會，當事人也沒當場提出問題，實在很難講清楚。

▲老闆強調滷味價格清楚標示在價目表上。（圖／民眾提供）



老闆解釋，生意受到新冠疫情虧損了40萬元，加上每年只有冬季約4個月期間有賺錢，近期物價及工資又不斷上漲，不得已才會漲價。至於是否坑殺移工消費者？老闆強調沒有要欺騙任何人，網友舉出的案例仍得看實際到底夾了些什麼，不能妄下定論。

▼陳姓老闆強調，他們不會亂算錢，照價格標示多少就多少，不會沒有標準。（圖／民眾提供）





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