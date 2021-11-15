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卡達機場逼女乘客「接受侵入性檢查」　受害者擬提告

▲卡達首都多哈（Doha）哈馬德國際機場（Hamad International Airport）。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡達首都多哈（Doha）哈馬德國際機場（Hamad International Airport）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社雪梨15日綜合外電報導

委任律師今天告訴《法新社》，一群去年在卡達機場被逼接受侵入性婦科檢查的女性，將對卡達當局提出告訴。卡達哈馬德國際機場（Hamad International Airport）工作人員去年底在機場發現棄嬰後，強迫卡達航空（Qatar Airways）10個杜哈（Doha）起飛航班的女乘客在停機坪上的救護車接受醫療檢查，其中有13人為澳洲籍。

此事引發輿論嘩然，由於卡達即將主辦2022年足球世界盃（World Cup），屆時將有數以千計外國人來訪，這起事件的發生，讓人擔心女性會在卡達遭受何種對待。

雪梨律師事務所Marque Lawyers的史圖札克（Damian Sturzaker）表示，7名當時被逼檢查的女乘客現在打算提出法律行動，「對卡達當局傳達不能用這種方式……對待女性的訊息」。

史圖札克告訴《法新社》，「這群女性事發當晚承受巨大痛苦，僅僅1年前發生的這起事件，至今仍對她們帶來極大痛苦和創傷。」史圖札克表示，這群女性要求正式道歉、賠償，也要求未來經這座機場轉機的乘客能獲得保障。

卡達是超級保守的穆斯林君主專制國家，婚外情性行為和婚外情產子都會被判處徒刑。世界盃舉辦在即，卡達對女權、勞工關係和民主的承諾卻仍難讓批評者信服。機場侵入性檢查事件後，為免商業和聲譽遭受重創，卡達矢言保障乘客未來的「平安與安全。」

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