網紅夫妻墜機亡！生前最後影片「高空俯瞰」小島美景　2天後竟遇劫

記者吳美依／綜合報導

美國密西根州比弗島（Beaver Island）13日發生小飛機墜毀意外，僅一名11歲小女孩倖存，機長和另3名乘客全部身亡。罹難夫妻凱特（Kate Lease）和亞當（Adam Kendal）經常在社群媒體上分享旅遊生活，擁有近萬名粉絲，他們才剛搬到島上展開新生活，生前最後影片也記錄下搭機俯瞰美景的畫面，令人不勝唏噓。

小型客機航空公司「島嶼航空」（The Island Airways）一架班機從比弗島機場飛往威爾克機場，下午1時47分卻在靠近機場處墜毀。凱特、亞當與他們飼養的2隻狗狗當場身亡，唯一倖存者蘭妮（Laney Perdue）14日下午情況回穩，她還記得飛機墜毀時，父親麥可（Mike Perdue）仍在保護自己。

▲凱特及亞當墜機身亡，他們的兩隻狗狗法蘭克（Frank）及巴克（Barker）也同樣罹難。（圖／翻攝Instagram@lifewithoutwaiting、anthovineyards）

《每日郵報》報導，凱特及亞當2016年以來都住在一輛露營車及一艘船上，旅居超過200個不同地方，也熱愛在Instagram上發布旅行美照。但他們如今已經「從旅行者變成農夫」，搬到比弗島上，準備一起經營葡萄農莊，未料竟發生憾事。

意外發生2天前，凱特及亞當發布最後影片，他們帶著愛犬搭乘小飛機，俯瞰美麗的比弗島，「又要飛了！帶著大狗狗去看第三次獸醫，祈禱會有好消息。」

據悉，這是「島嶼航空」成立多年以來首起空難，而美國國家運輸安全委員會（NTSB）尚無法確認事故原因，目前仍在積極調查中。

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