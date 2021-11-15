杜特蒂確定2022參選！放棄和長女打對台　競選職位曝光

▲菲律賓總統杜特蒂（左）與其長女薩拉（右）雙雙宣布將參與明年的選舉。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）15日證實將放棄在總統任期結束後退休的計劃，並參與2022年的選舉。不過他並不會與長女薩拉（Sara Duterte-Carpio）競選副總統，而是競選參議員的職務。

綜合菲律賓媒體ABS-CBN與拉普勒新聞網報導，菲律賓總統杜特蒂的長女薩拉13日才剛遞件參選副總統，不料杜特蒂的通訊部長安達納（Martin Andanar）當晚就證實，杜特蒂明年也將出馬競選副總統。

羅克於15日證實杜特蒂確定參選的消息時，否認了杜特蒂將和薩拉競爭副總統的傳聞，「我必須強調，杜特蒂和薩拉彼此相愛，因此他們永遠都不會產生衝突，也不會為了任何職位站在對立面」。

民主菲人-國民力量黨（PDP-Laban ）秘書長馬帝巴格（Melvin Matibag）隨後證實，杜特蒂將在2022年的選舉中競選參議員。根據菲律賓憲法，杜特蒂並無連任總統的資格，因此他聲勢大好的長女薩拉一直以來都被視為是杜特蒂的未來接班人，不過薩拉13日早已宣布將競爭副總統之位。

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