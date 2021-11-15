女大生「肚子詭異隆起」醫師以為懷胎5個月　竟驗出卵巢癌

記者吳美依／綜合報導

來自馬來西亞馬六甲（Malacca）的22歲女大生哈娃再納（Hawa Zainal）一直都有胃痛問題，她這天又發作了，而且嚴重得必須看診，卻被醫師懷疑懷孕5個月。哈娃再納急忙解釋，她未婚也沒有性行為，因此被轉介至大醫院檢查，未料竟是罹患卵巢癌二期。

《星洲日報》等外媒報導，哈娃再納躺下接受檢查時，感覺肚子有些緊繃僵硬，「的確有些隆起，但我以為只是變胖了。」她聽見噩耗當下，忍不住哭了，「醫生用盡各種方法，想要確認究竟是什麼疾病……我很害怕，因為我覺得我很健康，也沒有家族病史。」

▲哈娃再納被診斷出罹患卵巢癌。（圖／翻攝TikTok@hawazn_）



哈娃再納受訪時坦言，先前的確出現了一系列不尋常症狀，但從未懷疑是罹癌，她6月時曾反覆發燒退燒長達1個月，而且關節痠痛，當時還以為感染新冠肺炎，接受2次篩檢，結果卻皆為陰性。

哈娃再納7月開刀切除腫瘤，並且住院治療3周，雖然仍有復發隱憂，但目前恢復良好，只剩下2期化療。她也把大病當作一場考驗，並將心路歷程分享至TikTok，提醒大家少吃垃圾食物，如果身體出現不正常的變化，一定要趕快就醫，「我就是太晚行動了，因為肚子已經開始隆起，而我還以為是正常的，因為不會痛。」

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