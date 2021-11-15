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80歲參議員喊課富人稅　馬斯克毒舌回嗆：都忘了你還活著！

▲▼馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲ 馬斯克的推特發文牽動特斯拉股價。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

世界首富馬斯克（Elon Musk）推特發文受到眾人關注，14日再度語出驚人。曾參選總統的的美國參議員伯尼．桑德斯（Bernie Sanders）在推特上呼籲敦促富人公平繳稅，釣出馬斯克毒舌回應道，他以為桑德斯早就死了，引發爭議。

高齡80歲的佛蒙特州參議員桑德斯14日在推特上喊話，「我們必須要求極端富有的人繳納公平的稅款，沒得商量。」沒想到馬斯克回應直言，「我一直忘記你還活著」，累計已有23萬讚。他接著又推文表示，「希望我賣更多股票嗎，伯尼？你就直說吧……」

桑德斯截至目前尚未回應，他的前幕僚柏恩（Melissa Byrne）則在推特上表示，「夥伴們，別再買特斯拉股票了，別讓無禮之徒得逞。」

美國參議院民主黨人10月底提出富人稅構想，計畫向億萬富翁未實現資本利得徵稅，包括股票在內。特斯拉股價在新冠疫情期間飆升，使馬斯克成為全球最富有的人。若這項提案通過，他每年將面臨100億美元稅單。

馬斯克6日在推特上發起投票，將自己是否該出售10%特斯拉股票的問題交給網友決定，並針對民主黨的富人稅提案表示，自己沒有領任何現金薪資或獎金，「我只有股票，所以我個人繳稅唯一的方法就是賣股」，最後近360萬名推特用戶中近58%投下贊成。

美國證券交易委員會文件顯示，馬斯克過去一周套現價值69億美元股票。紐約羅斯福投資集團（Roosevelt Investment Group）高級投資組合經理貝諾維茲（Jason Benowitz）說明，預料馬斯克會持續脫手股票，因為他手中價值數十億美元的股票選擇權即將到期，一旦失效就會變得一文不值，此前也已預先安排出售計畫。

►滑臉書1次「甩1巴掌」！他花錢找人打自己　釣出馬斯克本尊回應
►你與首富的距離！年賺2700萬「不吃不喝28萬年」　才追得上馬斯克
►馬斯克又賣股了！累計脫手特斯拉股票640萬股　套現近1918億

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