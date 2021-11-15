德州音樂祭最小傷者過世！9歲童被踩破內臟　開心看演出最後身影曝

▲布朗特參加音樂祭前曾與父親開心合照，沒想到隨後卻發生恐怖踩踏意外，讓年僅9歲的布朗特受重傷致死。（圖／翻攝自YouTube／GoFundMe Campaign Update）

記者葉睿涵／綜合報導

美國饒舌歌手崔維斯．史考特（Travis Scott）5日晚間在德州天文音樂祭（Astroworld fest）登台演出時，台下卻爆出5萬人恐怖踩踏事件，造成數百人受傷。外媒報導，年紀最小的傷者布朗特（Ezra Blount）幾經搶救後，於14日宣告不治，也讓本案死亡人數攀升至10人。

綜合美聯社與《紐約郵報》報導，年僅9歲的布朗特5日與父親特雷斯頓（Treston Blount）一同前往休斯頓NRG公園參加德州天文音樂祭。在崔維斯．史考特登台後，布朗特高興地坐在父親的肩膀上觀賞他最喜歡的嘻哈歌手的演出。豈料，表演開始數分鐘後，歌迷瘋狂湧向舞台，造成恐慌、推擠與踩踏。

特雷斯頓一開始抱著兒子呆在人群後方，不過由於人群迅速湧上前去，導致特雷斯頓在混亂中被擠得失去知覺、布朗特慘遭人群踩踏。在特雷斯頓甦醒後，兒子早已不見蹤影。特雷斯頓瘋狂尋找兒子，卻被警方通知，布朗特已被送入醫院。

布朗特傷勢十分嚴重，他的內臟嚴重損傷、大腦腫脹，且需要仰賴生命維持系統存活。特雷斯頓為兒子開了一個眾籌網站籌募醫藥費，並在頁面中放上了他在參與音樂祭前的最後身影。

代表律師克倫普（Ben Crump）14日證實，布朗特已在當天於德州兒童醫院去世，而他將代表布朗特一家向主辦單位與崔維斯．史考特索賠至少100萬美元（約新台幣萬元）。報導指出，布朗特是這起重大意外中年齡最小的死者，其他死者的年齡介於14歲到27歲之間。

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