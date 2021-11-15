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逃離色公公！少女流落街頭「慘淪400人洩慾工具」　報案竟被警硬上

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲印度一名未成年少女逃離夫家，此後竟遭上百人性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳美依／綜合外電報導

印度馬哈拉施特拉邦比德縣（Beed）發生悲慘事件，一名未成年少女在父親安排下嫁人，在夫家卻遭受不良對待，還遭公公長期性騷擾。她無法忍受，決定逃家，卻流落街頭長達6個月，在此期間陸續遭400名男性侵犯，並且因此懷孕，前往警局報案時，還淪為員警的洩慾對象。

《今日印度》等外媒報導，少女約2年前喪母，婚後遭丈夫及公婆的不良對待，甚至性騷擾及拳打腳踢，忍受1年多後離家出走。但是，父親卻不願收留，她只好在公車站乞討，此後展開慘遭性虐的痛苦日子。

少女前往鄰近城鎮阿姆貝喬蓋（Ambajogai）求職時，被2名男子以介紹工作為由，誘騙性侵。她多次前往當地警局報案，卻沒有接獲任何幫助，還遭其中一名員警性侵。

少女14日再次前往警局報案，揭露上述案情，而且已經懷孕2個多月。據悉，兒童福利委員會正在協助受害者接受墮胎手術，相關單位目前已經逮捕4人。

此前數周，該邦棟比夫利鎮（Dombivli）也爆發類似事件，引發眾怒及政治風暴。一名未成年少女宣稱，她在1月底至9月期間遭33名青年性侵，其中一名惡狼錄下洩慾過程，並且以此為把柄，逼迫自己與其他男子發生性關係。

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