　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

計程車載到炸彈客「司機秒反鎖車門」只為救人　網全跪：他是英雄

▲▼英國利物浦婦女醫院外發生爆炸，計程車司機大衛•佩里（David Perry）當下做出即時反應被稱為「利物浦英雄」。（圖／翻攝自Facebook／Billy Darwin；推特／@newsoneplace）

▲英國利物浦婦幼醫院外發生車輛爆炸。（圖／翻攝自推特／@newsoneplace）

記者張寧倢／編譯

英國利物浦市14日發生1死1傷爆炸案，一輛計程車剛在婦幼醫院停妥後，突然發生嚴重爆炸，車內一名男性乘客當場死亡。據外媒報導，死者是一名襲擊炸彈客，司機在發現他挾帶炸彈後隨即將他反鎖車內，自己則是緊急跳車，還被爆炸碎片擊中而受傷，但他的英勇行徑阻止了可能發生的更大傷亡。

根據《鏡報》報導，麥西塞德（Merseyside）警方14日上午10時59分接獲報案稱，利物浦婦幼醫院發生計程車爆炸事件，而下午隨即證實車內一名男子當場死亡。據悉，計程車司機大衛•佩里（David Perry）被稱為「利物浦英雄」，他當下驚覺後座載著炸彈客後，機警地將人反鎖在內，阻止了更多傷亡，但自己卻被爆炸碎片擊中耳朵而受傷。

▲▼英國利物浦婦女醫院外發生爆炸，計程車司機大衛•佩里（David Perry）當下做出即時反應被稱為「利物浦英雄」。（圖／翻攝自Facebook／Billy Darwin；推特／@newsoneplace）

▲計程車司機大衛•佩里（David Perry）當下立刻將襲擊者反鎖在車內，事後被網友讚譽為「利物浦英雄」。（圖／翻攝自Facebook／Billy Darwin）

據《太陽報》報導，網友托馬斯（Stephen Thomas）自稱是司機友人並發文表示，「司機是我的朋友，他發現乘客行為可疑，所以跳下了車。」其他網友也紛紛發文，卡斯伯特森（Kev Cuthbertson）大讚「他是一個英雄，在注意到炸彈之後，將那人鎖在車裡，自己卻在爆炸當中首當其衝。」達爾溫（Billy Darwin）也在公開社團表示，「大衛為了拯救別人幾乎不顧生命，顯然他沒有多想，只是竭盡全力地保護我們市民的安全！」

▲▼計程車司機大衛•佩里（David Perry）當下做出即時反應被稱為「利物浦英雄」。（圖／翻攝自Facebook／Billy Darwin）

▲網友發文大讚司機「英雄」般的緊急作為。（圖／翻攝自Facebook／Billy Darwin）

西北反恐警察（Counter Terrorism Police North West）證實，事後3名年齡分別為29歲、26歲與21歲的男子在肯辛頓（Kensington）地區被拘留，並因為與這起爆炸有關的恐怖主義法律而遭逮捕，死者身分尚未正式確認，司機目前治療情況穩定，但並未證實司機在事發時的作為。肯辛頓地區居民表示，武裝警察當天下午突襲了一幢連棟房屋，部分路段被警方封鎖以利調查。

►英國婦幼醫院外汽車爆炸　已知1死1傷

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►從「腳底」暖到全身的最強方法

ET快訊
第15輪明後天公布！　莊人祥：11月混打不會跳票
高端混打「重領小黃卡」？　指揮中心訝異：可能有誤會
承認高端國家剩2國？　指揮中心反駁：還是4國
快訊／增9例境外移入「全突破感染」　6人同一國家
快訊／本土連續+0　增9例境外移入
工讀生找零錢掉地　慘遭3惡煞圍毆狂K頭！
LIVE／第15輪開放混打？　指揮中心最新說明
這群人現身刑事局！　鄭茵聲走鐘獎道歉：要代替全場女性告一個人
逃離色公公！少女流落街頭「淪400人洩慾工具」　報案竟被警硬
孝女救病母裸睡36天遭性侵！　神棍：只伸進去攪兩下

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

1歲女兒手語+奶音為失聰父「解釋」　超暖舉動融化2400萬網友

報告：空汙威脅雖減　PM2.5仍年奪歐洲30萬人性命

德州音樂祭最小傷者過世！9歲童被踩破內臟　開心看演出最後身影曝

逃離色公公！少女流落街頭「慘淪400人洩慾工具」　報案竟被警硬上

擅闖海湖莊園「想和川普當朋友」　中國女商人已遭遣返

計程車載到炸彈客「司機秒反鎖車門」只為救人　網全跪：他是英雄

中國生鮮市場再現18種高風險病毒　專家：下一場大流行恐再度爆發

越睡越累！專家列「6大NG習慣」成睡眠殺手　這時間千萬別補眠

「拜登接班人是誰」傳言滿天飛！賀錦麗慘遭邊緣化　各界看衰

司機低頭「滑到生命最後一刻」撞擊前1秒抬頭嚇爆！網驚：人生登出

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

王思佳擠完母奶穿「4萬5透視禮服」　下馬威出席走鐘獎：YT圈比較溫暖

名車男雙黃燈占道被騎士按喇叭 不爽嗆「叫警察來！」下秒落跑

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

宋智孝曝「男孩激短髮」 出道20年突剪短！哈哈也驚呆

女學生「突接吻鄭恩地」勇敢告白　因性向遭罷凌：喜歡一個人錯了嗎？

1歲女兒手語+奶音為失聰父「解釋」　超暖舉動融化2400萬網友

報告：空汙威脅雖減　PM2.5仍年奪歐洲30萬人性命

德州音樂祭最小傷者過世！9歲童被踩破內臟　開心看演出最後身影曝

逃離色公公！少女流落街頭「慘淪400人洩慾工具」　報案竟被警硬上

擅闖海湖莊園「想和川普當朋友」　中國女商人已遭遣返

計程車載到炸彈客「司機秒反鎖車門」只為救人　網全跪：他是英雄

中國生鮮市場再現18種高風險病毒　專家：下一場大流行恐再度爆發

越睡越累！專家列「6大NG習慣」成睡眠殺手　這時間千萬別補眠

「拜登接班人是誰」傳言滿天飛！賀錦麗慘遭邊緣化　各界看衰

司機低頭「滑到生命最後一刻」撞擊前1秒抬頭嚇爆！網驚：人生登出

陳時中唱歌餐會有中國官員？　蘇貞昌：主管機關依法查辦

逢甲大學創辦人疑遭政治迫害　子控蔣家豪奪校產陷入獄

Rosé領先全球戴TiffanyＸSupreme項鍊　觀戰NBA不忘露腰耍辣

偶像劇女神驚遇潛規則 …他開口報房號「門不會關」　高EQ對應

第15輪明後天公布　莊人祥：11月混打不會跳票

1歲女兒手語+奶音為失聰父「解釋」　超暖舉動融化2400萬網友

高端混打「重領小黃卡」變重打？　指揮中心很訝異：可能有誤會

告五人闖「食物遊樂園」嗨玩　狂啖海陸全餐：像在天堂！

神祕人用落葉排可愛兔子　路人「接力創作」暖翻網：下半身出來了

蔣萬安遭民眾嗆「萊牛為何可吃？」　蘇貞昌：他留美也吃美豬

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

國際熱門新聞

男大生和海豚「人豚戀」6個月　結局悽慘

印度神童「4大預言成真」一次看　還有四災難

女歌手當眾脫褲　腿間水柱「射在粉絲臉上」

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

司機低頭滑到人生登出　撞擊前1秒抬頭嚇爆

20歲偷4725萬元秒消失！　美最大銀行搶案52年後偵破

逃離色公公　少女逃家慘被4百人性侵

專家列6大NG睡眠習慣　這時間別補眠

制裁盜版漫畫網站　日大出版社提刑事告訴

媽帶2歲女墜15公尺瀑布！他急跳水救人

彭帥控遭性侵消失逾10天　世界女網協會聲援

真子與小室圭抵紐約　公寓租金曝

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

歐盟第一國！　奧地利封鎖未接種疫苗者

更多熱門

相關新聞

英醫院外汽車爆炸 已知1死1傷

英醫院外汽車爆炸 已知1死1傷

英國警方表示，英格蘭北部利物浦市的婦幼醫院外今天發生汽車爆炸造成1死1傷，並說專責反恐的部門正展開調查。

英國女王背部扭傷　不出席國殤紀念日儀式

英國女王背部扭傷　不出席國殤紀念日儀式

胖妹逆襲！她挺32L豪乳重訓成辣模

胖妹逆襲！她挺32L豪乳重訓成辣模

他欠錢不還竟勒斃16歲學霸女　狂捅店主20刀

他欠錢不還竟勒斃16歲學霸女　狂捅店主20刀

嫩妹疑遭「毒針下藥」突失憶　留清晰咬痕

嫩妹疑遭「毒針下藥」突失憶　留清晰咬痕

關鍵字：

英國利物浦醫院爆炸計程車爆炸計程車司機英雄

讀者迴響

熱門新聞

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

男大生和海豚「人豚戀」6個月　結局悽慘

國家級邊緣人連5天免費喝手搖杯

快訊／台灣第一名拉麵出事了！客人吃「鬼增量辣度」送醫

反骨走鐘獎大合照「N張都獨缺本本」！網疑：有心結？

小亨堡瘦身成功「超狂對比照曝光」

沐浴乳標錯價2包19元　老董認賠200萬被讚爆

KID掀開東區妹仔遮臉狗頭！一看是「10萬網紅」揭真相

蔡英文稱「核四在地震帶上」網一查傻了

二伯走鐘獎「半球溢出馬甲」難得激辣現身

瑪莎惡少慘了！檢警狂抄幕後博弈暴力集團

許瑋倫43歲冥誕！李威「連續14年沒缺席」發文看哭網

吃完薑母鴨…他「血管整條撕裂開」倒地猝死！

郵局存款超過100萬...行員吐「1殘酷事實」

瑪莎惡少「幕後集團」被抄！4名車一字排開

更多

最夯影音

更多
女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目
單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面