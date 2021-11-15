計程車載到炸彈客「司機秒反鎖車門」只為救人　網全跪：他是英雄

▲英國利物浦婦幼醫院外發生車輛爆炸。（圖／翻攝自推特／@newsoneplace）

記者張寧倢／編譯

英國利物浦市14日發生1死1傷爆炸案，一輛計程車剛在婦幼醫院停妥後，突然發生嚴重爆炸，車內一名男性乘客當場死亡。據外媒報導，死者是一名襲擊炸彈客，司機在發現他挾帶炸彈後隨即將他反鎖車內，自己則是緊急跳車，還被爆炸碎片擊中而受傷，但他的英勇行徑阻止了可能發生的更大傷亡。

根據《鏡報》報導，麥西塞德（Merseyside）警方14日上午10時59分接獲報案稱，利物浦婦幼醫院發生計程車爆炸事件，而下午隨即證實車內一名男子當場死亡。據悉，計程車司機大衛•佩里（David Perry）被稱為「利物浦英雄」，他當下驚覺後座載著炸彈客後，機警地將人反鎖在內，阻止了更多傷亡，但自己卻被爆炸碎片擊中耳朵而受傷。

▲計程車司機大衛•佩里（David Perry）當下立刻將襲擊者反鎖在車內，事後被網友讚譽為「利物浦英雄」。（圖／翻攝自Facebook／Billy Darwin）

據《太陽報》報導，網友托馬斯（Stephen Thomas）自稱是司機友人並發文表示，「司機是我的朋友，他發現乘客行為可疑，所以跳下了車。」其他網友也紛紛發文，卡斯伯特森（Kev Cuthbertson）大讚「他是一個英雄，在注意到炸彈之後，將那人鎖在車裡，自己卻在爆炸當中首當其衝。」達爾溫（Billy Darwin）也在公開社團表示，「大衛為了拯救別人幾乎不顧生命，顯然他沒有多想，只是竭盡全力地保護我們市民的安全！」

▲網友發文大讚司機「英雄」般的緊急作為。（圖／翻攝自Facebook／Billy Darwin）

西北反恐警察（Counter Terrorism Police North West）證實，事後3名年齡分別為29歲、26歲與21歲的男子在肯辛頓（Kensington）地區被拘留，並因為與這起爆炸有關的恐怖主義法律而遭逮捕，死者身分尚未正式確認，司機目前治療情況穩定，但並未證實司機在事發時的作為。肯辛頓地區居民表示，武裝警察當天下午突襲了一幢連棟房屋，部分路段被警方封鎖以利調查。

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