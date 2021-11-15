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司機低頭「滑到生命最後一刻」撞擊前1秒抬頭嚇爆！網驚：人生登出

記者詹雅婷／綜合報導

網路一段駕駛大型車輛的影片受到關注，因為畫面中負責開車的男子，不斷低頭滑手機，滑到發生車禍來不及阻止眼前發生的一切，畫面瞬間變全黑。這段影片引發數百人討論，讓人感嘆「滑到人生登出」。

▲▼ 男駕駛不時低頭滑手機。（圖／翻攝自臉書／機油專家 易油網 Eoil）

▲整段影片長約1分鐘，前55秒畫面可見司機不時低頭滑手機。（圖／翻攝自臉書／機油專家 易油網 Eoil）

粉專「機油專家 易油網 Eoil」13日分享一段長約1分鐘的影片，而影片主題正是「一路滑到生命最後一刻，不血腥，但值得警惕」，但並未提及事故發生地點。

依據影片，車上的男司機一手控制方向盤，一手拿著手機，本應該全程注意車況的他，不時低頭滑手機。然而直到影片55秒處時，他這才發現和前車的距離已經太近，一臉驚恐看著前方，最終畫面突然變成全黑。

這段影片PO出後引發數百名網友討論，紛紛直言「滑到人生登出」、「到底有什麼重要事情，要這樣邊開大車邊滑手機？」、「希望沒牽連到其他人」、「哪來的勇氣敢沿路滑」。

▼男駕駛滑手機直到最後一秒才驚覺有狀況，但已經來不及，一臉驚恐。（圖／翻攝自臉書／機油專家 易油網 Eoil）

▲▼ 男駕駛不時低頭滑手機。（圖／翻攝自臉書／機油專家 易油網 Eoil）

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