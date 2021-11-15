美媒：中國海軍攻擊型飛彈較少　但擁有美國缺乏的「一大優勢」

▲圖為美國卡爾文森號航空母艦。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美中交鋒也讓雙方軍力成為各界關注焦點。美國《富比士》網站10日分析，儘管美國海軍擁有的攻擊型飛彈數量比中國還要多，但中國擁有一大優勢「主場優勢」，整個海軍都能夠集中在西太平洋。

中國擁有世界上最大的海軍，像護衛艦那樣大尺寸的前線戰艦就有355艘，外加400多艘小型沿海飛彈船，而美方只有305艘前線艦艇。分析指，真正競爭指標在於飛彈，因為戰艦威力取決於武器，美方艦隊總排水量約為450萬噸，為中國艦隊的2倍，美方戰力顯得更加強大。

再者，美方艦隊理論上可使用的艦載或潛艇發射的攻擊型飛彈數量為10196枚，實際總數可能接近10500枚，甚至更高，而中國的進攻飛彈總數約為4168枚。相比之下，美國的戰力遠優於中國。

然而分析指出，中國海軍擁有一個美國沒有的巨大優勢，也就是中國整個海軍都能集中在西太平洋。

美國海軍艦隊分散在太平洋及大西洋，占比大約六四分，儘管遇上危機移動船艦位置，但速度可能不夠快，不足以在潛在快速、破壞性的衝突中產生影響。

不過，美國的另個優勢在於太平洋地區的盟友國，美國與英國、日本艦隊今年夏天在日本南部海域組成龐大艦隊，進行聯合作戰訓練，其中包括3艘航空母艦、1艘直升機航母以及數百枚攻擊型飛彈，這是中國海軍所欠缺的優勢。

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