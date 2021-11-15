　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬克宏悄悄換了法國國旗顏色！　背後原因曝光

▲▼馬克宏。（圖／路透）

▲法媒爆料，總統馬克宏在未公告的情況下，將法國國旗的「鈷藍色」改為較深的「海軍藍」。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

法國媒體最近拋出震撼彈指出，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在未經公告的情況下，悄悄地改變了法國國旗的顏色，且相關改變已持續了一年有餘。儘管目前總統府愛麗舍宮尚未宣布此消息，但一位新聞發言人向《巴黎人報》證實，國旗的藍色確實變成了色調較深的海軍藍。

歐洲1台與《巴黎人報》14日報導，馬克宏似乎已在未經公告的情況下，自2020年7月開始，將三色國旗上的藍色改為較深的「海軍藍」，但其餘的白、紅色則未受影響。報導指出，目前愛麗舍宮、國民議會和內政部總部等官方建築，甚至是海軍陸戰隊所懸掛的國旗都已經換了顏色，但政府並未對外宣布相關細節。

▲▼法國國旗。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼官員指出，馬克宏希望將目前國旗（上）的藍色改為1976年以前所使用的「海軍藍」（下）。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼法國國旗。（圖／翻攝自維基百科）

報導稱，這項提議最初是由愛麗舍宮時任總監喬倫斯（Arnaud Jolens）所提出，因為「海軍藍」比過去的「鈷藍色」更貼近歐洲旗的顏色，也更為優雅。一位總統隨扈透露，新國旗所使用的藍色更貼近於1976年以前的法國國旗，是法國大革命的象徵，因此馬克宏十分希望能將國旗上的藍色改為「海軍藍」。

儘管目前愛麗舍宮尚未宣布此消息，但一位新聞發言人向《巴黎人報》證實，國旗的藍色確實變成了色調較深的海軍藍。報導也指出，國旗顏色改變的議題至今仍存在部分分歧，有些人因「海軍藍非常難看」和「顏色與歐洲旗太接近」提出了反對意見，但也有人更喜歡新版本的國旗，不過所有人都堅持，國旗改變顏色不應被解讀為「反對歐盟」。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►櫻花粉電鍋美炸！煮飯也能變少女

ET快訊
男大生醒來一句讓媽心碎！她曝「兒仍在恐懼中」
快訊／北市砂石車撞機車！　「騎士、乘客」2人當場遭輾斃
狼運將下藥性侵女研究生、女房東「還一夜3次」
快訊／武界壩洩洪害4死！台電員工判決出爐
「小雪」恐現入秋最強冷空氣！　最低溫時間曝
快訊／陳時中旁美魔女疑是「大陸公務員」　陸委會要查了
真的全品項免費喝！　中這「27組末碼」快衝
尹衍樑千金經歷超狂！不入千億潤泰集團原因曝光
標錯價「2包19元」！　老董認賠200萬：會出貨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

司機低頭「滑到生命最後一刻」撞擊前1秒抬頭嚇爆！網驚：人生登出

拜習視訊會明登場　BBC曝「台灣是關鍵」習近平想要拜登收回1句話

美媒：中國海軍攻擊型飛彈較少　但擁有美國缺乏的「一大優勢」

馬克宏悄悄換了法國國旗顏色！　背後原因曝光

第4波疫情兇猛！德國感染率創新高　擬立法恢復「強制居家上班」

單親媽為罰單皮皮剉！法官「主動給她錢」　網友爆哭：這才是真法官

忘關Zoom鏡頭　他當眾扒光「露鳥閒晃」肉色畫面全程直播

日本經濟安保法案概要曝光　藉審查排除中國敏感設備

塔利班喀布爾閱兵秀肌肉　展示繳獲自美軍裝甲車

以色列同意5至11歲孩童　可接種BNT疫苗

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

名車男雙黃燈占道被騎士按喇叭 不爽嗆「叫警察來！」下秒落跑

王思佳擠完母奶穿「4萬5透視禮服」　下馬威出席走鐘獎：YT圈比較溫暖

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

宋智孝曝「男孩激短髮」 出道20年突剪短！哈哈也驚呆

女學生「突接吻鄭恩地」勇敢告白　因性向遭罷凌：喜歡一個人錯了嗎？

司機低頭「滑到生命最後一刻」撞擊前1秒抬頭嚇爆！網驚：人生登出

拜習視訊會明登場　BBC曝「台灣是關鍵」習近平想要拜登收回1句話

美媒：中國海軍攻擊型飛彈較少　但擁有美國缺乏的「一大優勢」

馬克宏悄悄換了法國國旗顏色！　背後原因曝光

第4波疫情兇猛！德國感染率創新高　擬立法恢復「強制居家上班」

單親媽為罰單皮皮剉！法官「主動給她錢」　網友爆哭：這才是真法官

忘關Zoom鏡頭　他當眾扒光「露鳥閒晃」肉色畫面全程直播

日本經濟安保法案概要曝光　藉審查排除中國敏感設備

塔利班喀布爾閱兵秀肌肉　展示繳獲自美軍裝甲車

以色列同意5至11歲孩童　可接種BNT疫苗

喜宴第三道菜秒拿塑膠袋一路包完　同桌戰鬥阿婆9字完勝

買早餐遇長輩「放牽絲長屁」崩潰！老司機見照片全歪樓：長輩好香

鄭麗文批促轉會為延任找理由　葉虹靈：明年5月前完成業務

老公太會夾！人妻崩潰「想10元隨便賣」戰利品一卡車　5千人朝聖

解封若放掉這措施　醫：會變成5月中下旬的雙北

央行總裁楊金龍：美國明年6月升息機率五五波　台灣跟進看三條件

陸網瘋傳「王健林去世」　萬達闢謠並報警

快訊／北市砂石車撞機車！　「騎士、乘客」2人當場遭輾斃

司機低頭「滑到生命最後一刻」撞擊前1秒抬頭嚇爆！網驚：人生登出

陸網紅「腳踩烈士墓碑」被判刑！　剃平頭出庭不認罪…褻瀆下場曝

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

男大生和海豚「人豚戀」6個月　結局悽慘

印度神童「4大預言成真」一次看　還有四災難

女歌手當眾脫褲　腿間水柱「射在粉絲臉上」

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

20歲偷4725萬元秒消失！　美最大銀行搶案52年後偵破

媽帶2歲女墜15公尺瀑布！他急跳水救人

彭帥控遭性侵消失逾10天　世界女網協會聲援

制裁盜版漫畫網站　日大出版社提刑事告訴

歐盟第一國！　奧地利封鎖未接種疫苗者

真子與小室圭抵紐約　公寓租金曝

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

民調：拜登滿意度降至41%新低　民主黨人不滿也增加

早餐最重要？醫師曝驚人事實：不吃根本沒差

電眼零死角放送！　情侶「影廳內壞壞」員工都在看

更多熱門

相關新聞

挺台參與國際決議案　法國國民議會11月底表決

挺台參與國際決議案　法國國民議會11月底表決

繼法國參議院，國民議會今天向法新社證實，儘管中方不滿，由友台小組發起的「台灣參與國際組織工作與多邊合作論壇」決議案已被提上日程，預計將於11月29日進行辯論與表決。

法總統大選　民調估馬克宏將對決極右派名嘴

法總統大選　民調估馬克宏將對決極右派名嘴

朱立倫會見英國、加拿大代表　暢談公投、能源、環境議題

朱立倫會見英國、加拿大代表　暢談公投、能源、環境議題

習近平與馬克宏通話　相互支持北京冬奧、巴黎奧運

習近平與馬克宏通話　相互支持北京冬奧、巴黎奧運

白俄羅斯下令離境　法國大使走人

白俄羅斯下令離境　法國大使走人

關鍵字：

法國馬克宏法國國旗三色旗

讀者迴響

熱門新聞

男大生和海豚「人豚戀」6個月　結局悽慘

反骨走鐘獎大合照「N張都獨缺本本」！網疑：有心結？

快訊／台灣第一名拉麵出事了！客人吃「鬼增量辣度」送醫

蔡英文稱「核四在地震帶上」網一查傻了

KID掀開東區妹仔遮臉狗頭！一看是「10萬網紅」揭真相

許瑋倫43歲冥誕！李威「連續14年沒缺席」發文看哭網

二伯走鐘獎「半球溢出馬甲」難得激辣現身

小亨堡瘦身成功「超狂對比照曝光」

吃完薑母鴨…他「血管整條撕裂開」倒地猝死！

瑪莎惡少慘了！檢警狂抄幕後博弈暴力集團

PRADA包裝百萬現金放家門遭竊　潤泰千金扮柯南擒賊

郵局存款超過100萬...行員吐「1殘酷事實」

印度神童「4大預言成真」一次看　還有四災難

人妻抓姦「肉肉小三」　一看屋內嚇傻

「車＝負資產」為何要買？　鄉民風向一面倒

更多

最夯影音

更多
女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目
單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面