單親媽為罰單皮皮剉！法官「主動給她錢」　網友爆哭：這才是真法官

▲美國法官的審判令網友感動。（圖／翻攝自TikTok@shinechen0617）

記者羅翊宬／綜合報導

美國羅德島州普羅維登市的主審法官卡普里奧（Frank Caprio）雖然今年已經84歲，不過他的法官袍下藏有一顆同理心，同時他憑藉著幽默的審判在全球爆紅。最近社群軟體TikTok一名網友上傳他的審判影片，法官得知被告是單親媽媽後，不但免去罰款，還主動拿50美元給她，令《爆廢公社》網友感動表示，「台灣不可能有這種幫助弱勢的法官！」

根據該段影片，法官卡普里奧在此次判決對上身為被告的單親媽媽卡米拉，卡米拉原本是一名銷售員，在10月之後將會前往銀行接受新工作，然而她卻因住處附近的停車位被停滿，而連續收到4張過夜停車的罰單，她希望能挽些時日再支付罰單，因為有新工作後才有餘裕繳罰單，目前她只能在外頭的街道不斷尋覓題車位。

卡米拉向法官卡普里奧坦承，自己有一名10個月大的女兒，母女倆相依為命；法官卡普里奧得知後表示，卡米拉的罰單已經飆漲到200美元，但他打算只罰20美元，且會給充分的時間來繳納罰單。

▲美國法官卡普里奧。（圖／達志影像／美聯社）

法官卡普里奧表示，「女兒只有10個月大？就只有妳跟她呀？那我不能罰妳20美元了，因為如果這樣，妳就無法有足夠的金錢去購買食物，會讓女兒餓到肚子，我絕不容許發生這樣的事情，因為我們還得考量到照顧小孩的問題。」

最後，法官卡普里奧決定拿著善心人士的捐款替卡米拉繳納罰單，之後甚至還拿出50美元給對方，叮囑對方一定要有能力照顧孩子。原本在法庭上緊張到發抖的卡米拉，眼眶含淚接受捐款，並表達感謝之意。

對此，臉書《爆廢公社》的網友都表示，「幫助弱勢、嚴懲惡徒，才能使法律讓人信服」、「好令人感動的法官，這是就需要這樣真正有智慧的人」、「台灣只會罰錢，不會捐錢」、「台灣會向失業的人催繳國民年金」、「還不哭爆」、「台灣缺少有同理心的法官」、「在台灣，不是違規就去死嗎？哪來那麼多理由」、「這才是真正的民主國家」。

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