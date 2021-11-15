中國生鮮市場再現18種高風險病毒　專家：下一場大流行恐再度爆發

▲華南海鮮市場一直被認為是新冠疫情的源頭，最近又有學者發現，中國的生鮮市場竟隱藏了18種高風險病毒，可能引爆下一場大流行，下同。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

中國武漢的華南海鮮市場過去一直被視為與新冠疫情的爆發有關，儘管中方政府不斷否認相關消息，但12日發表的最新研究發現，中國的生鮮市場竟隱藏了18種高風險病毒，恐怕會再次引爆下一場全球大流行。

綜合《海峽時報》等外媒報導，一群學者最近對中國生鮮市場上出售、交易和消費的十多種狩獵動物（game animals）進行研究後，發現了71種哺乳類動物病毒，其中更有高達18種病毒可能對人類和家畜存在「潛在高風險」，因此他們發出警告，這些動物很有可能再次引發另一場疫情。

儘管這些來自中國、美國、比利時和澳洲的學者並未發現任何與新冠病毒相似的病毒，但學者一致認為，動物病毒的跨物種傳播是一項令人擔憂的現象，其中最令人擔憂的是蝙蝠與果子狸之間的病毒傳播。

學者指出，蝙蝠所攜帶的病毒可以跨越物種屏障傳播給其他動物，從而導致危險的疫情爆發。過去曾有不少案例顯示，蝙蝠身上的病毒發生突變後，再經由果子狸傳入人類物種，點燃了一次又一次的大流行。此前，專家們曾預測，動物感染人類的傳染病可能每5年會引爆一次。

雪梨大學進化生物學家兼論文共同作者霍姆斯（Edward Holmes）表示，「這項研究準確地指出了為什麼野生動物貿易和活體動物交易市場是潛在的疫情溫床，活體動物交易市場上出售的動物帶有多種病原體，只要對的病毒在對的時間出現在對的動物身上，那下一場全球大流行就會再次被引爆。」

研究人員也發現，狩獵動物出現了過去只存在於人類的病毒，顯示病毒的傳播是雙向的。專家警告，未知疾病可能會在未來再次由未知動物傳染給人類，並引發下一場大流行；這場大流行可能會達到14世紀恐怖瘟疫「黑死病」的規模，並奪走約7500萬條人命。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast