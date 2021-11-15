忘關Zoom鏡頭　他當眾扒光「露鳥閒晃」肉色畫面全程直播

記者吳美依／綜合報導

美國佛州邁阿密海灘商會（Miami Beach Chamber of Commerce）召開一場Zoom視訊會議，其中一名男性成員卻忘記關掉相機，在鏡頭前脫光衣服後，到處走來走去。由於本次會議也在臉書同步直播，因此他的全裸畫面也被直接放送給社會大眾。

《每日星報》報導，本事件發生在9日上午，但過了好幾天後，影片才在網路上發酵。該商會成員走進房間後，很自然地脫下衣服與褲子，全身赤裸在房裡悠哉走動，忙完自己的事情以後，才坐到電腦桌前參加會議，而其他與會者都沒有對此做出任何反應。

▲美國邁阿密海灘商會鬧出視訊烏龍，一名男性成員突然脫光衣服露鳥閒晃。（圖／翻攝Twitter@BecauseMiami）



新冠疫情開始後，許多會議改為視訊方式進行，雖能兼顧防疫與便利，卻也鬧出許多烏龍事件。今年8月，牙買加一名高中老師忘記鏡頭仍開著，竟脫光衣服躺在床上，和女伴當場開始做愛。今年2月，美國律師羅德（Rod Ponton）出席法院視訊聽證會時，不小心按到貓咪濾鏡，讓會議畫面馬上變成法官和一隻貓在對話。

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